Recibieron disparos de dueño de campo: “Mis hijos hicieron cuerpo a tierra”

Policiales Dueño de un campo disparó contra una familia

Una pareja y dos niños de 8 y 12 años se pararon en la calle para avistar una cantera y un hombre les disparó en Aldea Brasilera, departamento Diamante.“El sábado al mediodía fui a comer al bar de Aldea Brasilera, con mi mujer y mis dos hijos. Hay unas canteras que sacan arena se silicio, son muy imponentes, son muy lindas. Se forman unos piletones de 400 metros, el agua es turquesa, muy lindo. Paré el auto en una calle pública, en lo que sería la banquina”, comenzó relatando el hombre.: “No terminamos de subir cuando nos empezaron a disparar. Hoy sé que es con un revolver 38, provenía de una casa lindera a la cantera. La razón la desconozco”.”, aseveró.Dijo que en ese momento “Se ve que en esa zona el llamado al 911 impacta en el servicio de Santa Fe. No me atendió nadie en Santa Fe. Intenté salir y el camino de la calle pública está roto, el puente conocido como ‘de piedra’ no se puede pasar, por lo que”.Y contó que tras la repercusión que tuvo el hecho “, en el mismo lugar, desde la misma vivienda” que está “a unos 200 metros”, acotó. Manifestó que el atacante sería “un inspector municipal” de esa localidad. También Aquilini destacó que “no fue fácil” que le tomen la denuncia.En horas de la mañana de este domingo, el juez de Garantías Jorge Barbagelata Xavier ordenó el allanamiento al campo y a la vivienda habitada por Miguel Ángel Domé, de 46 años. En la casa encontraron un revólver calibre 38 con cinco cartuchos en el tambor, dos de los cuales estaban percutidos, lo que justamente coincide con los dos balazos que recibió la familia. También se secuestró una caja con 34 balas del mismo calibre.Y más pasa el tiempo y voy tomando conciencia y me siento peor. En el momento intenté minimizar el hecho, pero a la noche tuvimos que dormir todos juntos.. Yo intento naturalizarlo pero es imposible. Intentamos salir a dar un paseo, de sacarnos una foto en un lugar espléndido y recibir como respuesta, disparos. Fue una cuestión de suerte que no nos haya impactado”. Elonce.