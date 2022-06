Una falla generalizada impidió el uso de cajeros y medios de pago electrónicos

Una falla generalizada en el sistema de la Red Link ocasionó impedimentos para retirar dinero de los cajeros automáticos y para abonar con medios electrónicos, pudo confirmar Elonce. Fueron varios los usuarios los que se comunicaron con este medio para reportar la falla que los imposibilitó para operar con normalidad.



Los usuarios de las redes de cajeros automáticos y servicios de pago con tarjetas y aplicaciones vivieron este sábado un estado de desesperación cuando el sistema salió de servicio y, prácticamente, no pudieron hacer ninguna operación. El reporte y las quejas fueron incesantes, tanto como los mensajes de consulta para determinar si todos estaban sufriendo lo mismo.



De acuerdo a las primeras informaciones todo respondería a problemas generalizados de la Red Link, que opera con distintos bancos tanto en la red de cajeros automáticos como en los distintos sistemas de pagos.



Es implicó que los usuarios no pudieran sacar dinero de los cajeros que operan con ese sistema, pero tampoco lograban pagar con billeteras virtuales como los de la Cuenta DNI, ni abonar a través de la tarjeta de débito.



De acuerdo a los distintos testimonios de gran cantidad de usuarios, los inconvenientes para operar comenzaron a producirse pasadas las 16, momento en que las redes estallaron con las quejas.



Hasta el momento no se informó si se trata de una falla técnica o de un hackeo.



La empresa Link informó a medios capitalinos que el inconveniente presentado fue masivo con afectación de transferencias inmediatas, ATM y billeteras pero que "el sistema se está recuperando", aunque en sus redes sociales no hay comunicado oficial.