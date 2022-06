Expectativas por los más de $1.000 millones en Quini 6: cuánto hay en cada pozo

En el sorteo del Quini 6 del día domingo no se registraron ganadores en los grandes e importantes pozos del Quini 6. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo pozo, que se jugará el miércoles, habrá en juego 1.050 millones de pesos.El próximo sorteo se viene con $1050 millones y te ofrece los siguientes pozos estimados individuales:Debido al millonario premio, las expectativas están creciendo en los apostadores quienes juegan con la ilusión de convertirse en millonarios.“Cuando el quini es grande la gente juega más”, dijo un agenciero de Paraná aal resaltar que la boleta del quini tiene un valor de 200 pesos.“La gente grande generalmente juegan la misma boleta desde hace muchos años, y si la cambian es por palpito”, dijo el agenciero.En tanto, un apostador detalló que “si ganaría me gustaría comprarme una casa así dejo de alquilar”.“Si me gano el Quini lo primero que haría sería comprarme una casa y me volvería a mi provincia en Santa Cruz”, dijo un hombreEn tanto, una mujer dijo que “me gustaría viajar si gano el quini, también arreglar mi casa”.