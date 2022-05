Chajarí, la ciudad de la amistad, celebra 150 años de historia

Ciudad de amigo



Chajarí, la ciudad de la amistad cumple 150 años de historia. A lo largo de toda la jornada, realizarán diferentes actividades para celebrar este nuevo aniversario.Desde las 9 horas, en el Cementerio local, se realizó una ofrenda floral en recuerdo de los chajarienses fallecidos. Luego, a las 10, comenzó el acto y tradicional desfile donde participaron más de 110 instituciones.Marcelo Borguesan, intendente de la ciudad, dijo a“es una alegría muy grande este nuevo aniversario. Estamos contentos con la fiesta, que se ve reflejada sobre la calle. Muchos vecinos, que se fueron de la ciudad, volvieron para celebrar este nuevo año, porque no se olvidan de sus raíces”.“Nuestro ADN se caracteriza por el esfuerzo, el trabajo, la pujanza, es una ciudad que sigue creciendo y la actividad económica no se detiene”, dijo. Seguidamente, agregó: “el turismo viene en aumento año a año”.Según comentó el jefe comunal, Chajarí es la ciudad de los amigos porque “nuestros valores se caracterizan por juntarse con amigos, con familia y mantener esos vínculos”.“Estamos muy contentos por ser parte de esta fiesta. Se trabajó con mucho compromiso y responsabilidad”, expresó a Elonce, una docente. Durante todo el mes de mayo, la Municipalidad de Chajarí, realizó diversas actividades de las cuales fueron participe las escuelas.“Chajarí tiene el encanto de cada uno de los vecinos, nos complementamos con nuestros dones y eso hace que sea tan grande nuestra ciudad. Es un lugar muy solidario que tratamos de inculcárselo a los chicos”, dijo.Julio César Aguirre, teniente primero, integrante de la Banda Militar del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” con asiento en la ciudad de Concordia, dialogó conminutos previos al desfile. “Tenemos un uniforme histórico del año 1970 y estamos muy contentos de poder estar en este aniversario”.“Es un día muy especial, porque además del aniversario de la ciudad, estamos celebrando el día de los jardines de infantes de y de las maestras”, comentó una docente.“Chajarí es una ciudad de amigos. Estamos muy contentos por este aniversario. Vamos a tratar de disfrutar de toda la jornada”, dijo a Elonce un hombre oriundo de Federal que hace años vive en Chajarí.Un joven junto a su mamá de Colonia Freitas, se hizo presente en los festejos porque tienen familiares en Chajarí. “Estoy muy emocionada por este nuevo aniversario”. En tanto, una mujer de la ciudad, expresó: “estoy muy feliz, es un día muy importante, es un día de fiesta. Chajarí creció mucho y nuestros jóvenes tienen la oportunidad de estudiar en la ciudad”.Chajarí fue declarada capital provincial de la Amistad. Fue mediante la ley sancionada por el Senado entrerriano el 29 de noviembre de 2017. La iniciativa legislativa tuvo origen en la Cámara de Diputados con un proyecto de la diputada Gabriela Lena.Ciudad de amigos, es el eslogan que se impuso, con el tiempo, como una marca de la ciudad y actualmente dentro y fuera de Entre Ríos se reconoce a Chajarí de esta manera.-15:00 hs. Apertura de la fiesta-15:10 hs. Show de la Banda de la Policía de Entre Ríos.-16:10 hs. Show infantil «Pinocho y sus amigos» {Concordia}-16:50 hs. Show de Tito Herrera {Chajarí}-17:30 hs. Show de Inefable´s. {Paraná}-18:10 hs. Proyección del capítulo 1 de la serie audiovisual Estación 150-18:20 hs. Show de Fernando Género y La Diferencia {Chajarí}-19:00 hs. Proyección del audiovisual del 150 aniversario-19:10 hs. Corte de la torta del 150 aniversario realizada por talleristas y docentes de los talleres de Ciudadanía e Inclusión-19:20 hs. Entrega de recordatorios a ex Presidentes Municipales de Chajarí.-19:35 hs. Palabras del Presidente Municipal Marcelo Borghesan-20:00 hs. Show de Los Palmeras