Tiempo inestable y húmedo: pronostican para hoy un leve ascenso de temperatura

El tiempo nuboso y húmedo persistirá hoy sobre la región central del país, con poco cambio en la temperatura, aunque durante la tarde podría ser algo más elevada que en la víspera en Entre Ríos.



Durante el fin de semana se prevé el ingreso de aire polar, en buena parte del país, aunque en el caso de nuestra provincia, si bien se sentirá el frío, los registros térmicos no serían extremadamente bajos.



El pronóstico para hoy

Para la mañana de hoy se anuncian vientos débiles a regulares del sudeste, altamente nuboso y muy húmedo. Inestable, con probables lluvias y ocasionales tormentas dispersas.



Según el informe de Defensa Civil provincia, mejorará “durante el día desde el sur de la provincia con disminución paulatina y parcial de la nubosidad y de la humedad”, lo que hará que la temperatura máxima tenga un leve ascenso. Podría alcanzar los 17 y hasta los 19 grados en algunos puntos de Entre Ríos.



Cómo seguirá el tiempo

El meteorólogo Alejandro Gómez adelantó que el sábado y domingo habrá “amplia persistencia de la nubosidad con temperaturas no tan frías a la mañana”, pero con máximas que rondarían los 15 grados, por lo que “tendríamos un fin de semana un tanto destemplado”.



Consideró que “la masa de aire frío no llegaría tan plena hasta nosotros, aunque lunes, martes y miércoles serían las jornadas más frías”, señaló el especialista en Elonce. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las mínimas estarían en torno a los cuatro grados.



“Podríamos volver a tener condiciones de inestabilidad, con lluvias débiles el martes y miércoles. Luego recién habría un mejoramiento más acentuado”, completó Gómez.