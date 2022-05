Procrear II: hubo más de 24.000 inscriptos en 24 horas

Más de 24 mil inscriptos se registraron a menos de 24 horas de la apertura de la línea Lote y Construcción para el Programa Procrear II, informó el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini."Hemos logrado nuevamente abrir la línea Lote y Construcción para el Programa Procrear II, lo estamos haciendo en 10 provincias argentinas, en más de 50 municipios del país", señaló Scatolini en declaraciones a Télam Radio.Afirmó que "es muy exitosa la línea, el martes la abrimos, ya tenemos para más de 1.000 lotes a disposición en esta oportunidad, más de 24.000 inscriptos en menos de 24 horas"."Esto habla de que hay mucha demanda de la sociedad en acceder al suelo, y que nosotros tenemos la capacidad de poder desarrollar una política activa que da respuesta y genera expectativa en la sociedad argentina", agregó.El secretario sostuvo que esta línea es "una política que tiene que ver con el lanzamiento del Plan Nacional de Suelo Urbano que nos ha permitido generar loteos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina sabiendo que el acceso a la tierra, cuando el Estado no lo regula, no participa activamente, queda para muy pocas personas, familias que tienen la posibilidad de que el mercado les ofrezca una solución".Detalló que quienes accedan al lote "también van a acceder no solamente al lugar donde construir, sino a un financiamiento de entre cinco millones y medio y seis millones y medio de pesos, depende de la zona geográfica del país, para construir una vivienda por Procrear de hasta 60 metros cuadrados".Para tal fin, se dispondrá de 40 tipologías de vivienda que se ofrecen a través de un concurso que se realizó con arquitectos de todo el país “donde están los mejores proyectos y modelos que son gratuitos para los beneficiarios, y que permiten ahorrar muchos recursos y que se hagan las obras de manera mucho más rápida”.• San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca)• Puerto Madryn (Chubut)• Villa María, Cintra y Sampacho (Córdoba)• Ciudad de Formosa (Formosa)• Centenario y San Martín De Los Andes (Neuquén)• Río Gallegos (Santa Cruz)• Esperanza (Santa Fe)• Tolhuin (Tierra del Fuego)• Municipios bonaerenses: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Benito Juárez, Berazategui; Berisso, Carmen De Areco, Chacabuco, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Exaltación De La Cruz, General Lamadrid, General Villegas, Hurlingham, La Plata, Las Flores, Lobería, Lobos, Mar Chiquita, Mar Del Plata, Moreno, Olavarría, Luján, Pergamino, Pila, Saladillo, San Miguel del Monte, San Nicolás De Los Arroyos, Tandil, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Lomas y Villa Gesell.