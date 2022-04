Niña que sufrió bullying volvió a la escuela, pero no quiso entrar

Espectáculos Lali Espósito le envió un video a la nena mendocina que sufre bullying

Hace algunos días se conoció la historia de Agustina, una nena de 5 años que reside en la localidad mendocina Tupungato y que fue víctima de bullying en la escuela. Pese a la intervención de las autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE), la situación de la menor sigue siendo preocupante.El lunes la niña se tuvo que presentar en la escuela y al llegar no quiso ingresar. De acuerdo con lo referido por la madre, Verónica Paz, en una entrevista en LVDiez: "La nena llegó a la escuela y solo lloraba y pedía no ingresar. Lo más triste fue que ni la directora, ni la maestra, ni ninguna autoridad salieron a recibirla, a brindarle un mimo. Nadie salió a abrazarla ni a darle cariño".Incluso, la madre manifestó que le pidió a la celadora que le avisara a la directora que ellas estaban afuera, así la recibían y la respuesta fue que la docente estaba en una reunión."Estoy destrozada y la tengo que llevar engañada para que pueda hablar y declarar lo que le ha sucedido a una psicopedagoga. Realmente estoy mal por el daño que le han hecho, pero a la vez estoy contenta porque toda la gente me apoya con sus palabras hermosas", aseguró Verónica llorando.Respecto a la situación en que se encuentran los menores que se burlaron de Agustina, la madre manifestó que "aún no le han dicho nada sobre ellos. Entiendo que los tenían que citar con sus padres, pero no sé qué pasó".Durante la entrevista, Verónica aprovechó la oportunidad para contar cómo fue abordado el tema por las autoridades escolares y su declaración sorprendió mucho."Mi hermana dio a conocer el caso en las redes sociales y cuando tomó notoriedad me llamó la maestra de Agustina solicitando que sacaran el video porque no le iba a dar la cara para llegar a la escuela. Me dijo que le iban a sacar el puesto", expresó entre lágrimas.Asimismo, la mujer agregó: "Ese mismo día le pasé los videos a la directora y la mujer me aseguró que no tenía señal porque estaba en Mendoza (Capital), por lo que no podía verlos. Me pidió que me presentara en el establecimiento de 8 a 15 que allí la encontraba", confesó la mujer y añadió: "Destrozaron la vida de mi hija".