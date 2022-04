Intendente entrerriano imputado por abuso: comunidad de Gilbert pedirá Justicia

Harán una marcha el miércoles

ese día “el Concejo Deliberante va a sesionar y deberá votar un proyecto de resolución para su licencia. Apostamos con las demás denunciantes a que se llegue al juicio en igualdad de condiciones; nos parece lo más justo.

Hasta el momento, sigue como intendente

La fiscal Martina Cedrés precisó a Reporte 2820: "En los últimos días del mes de abril presentaré el recurso de elevación a juicio de la causa”. Mientras tanto, se diligencian otras medidas.En diálogo con el programa, detalló que ella fue la primera que dio “a conocer estos hechos” por parte del intendente de esa localidad, y “cuando se hizo público surgieron muchísimas denuncias más”.“Son agravadas tres y el resto quedó como testimoniales en la causa, ya que en la ley no están tipificadas como abuso”, mencionó la mujer.Relató aque fue empleada del municipio en el área de prensa. “Cuando empecé a vivir lo peor fue a comienzos de 2021. En marzo saqué una licencia; ya había tenido antes algunas situaciones feas, pero volvía a trabajar después. No era mi intención denunciar, simplemente quería que se diera cuenta lo que estaba viviendo. Tenía mucho estrés, ataques de pánico y demás. Cuando volví (de la licencia) pensé que iba a terminar ahí la situación, porque necesito trabajar. Tengo un nene. Me encontré viviendo una situación doblemente peor. Luego saqué licencia hasta el día que me dejó sin trabajo”, dijo.“Pedí ayuda a una compañera que trabaja en Desarrollo Social; pensé que podían ayudarme a sacarme de ahí y no sucedió”, agregó.La mujer expresó queEste sujeto está en un lugar, donde lamentablemente puede influir a su favor”.“Hemos vivido situaciones muy feas, algunas hemos denunciado. En mi caso, me tiraron un auto encima cuando iba con mi familia. Lo hizo una persona del municipio. Anteriormente a esto, me seguían, me sacaban fotos”. Dijo que esta persona que “la hostigaba”, es “muy relacionado con el intendente”.María Luján aseveró que “como toda causa lleva un proceso de investigación, que ese proceso se está llevando adelante. Tenemos entendido que una de las cosas que faltan es la pericia que le tienen que hacer al intendente”.La mujer manifestó queContó que se tuvo que ir a vivir a otra localidad ya que “en Gilbert ya no podía vivir” por las situaciones que pasaba.Aseveró a, mismo tiempo que “cada vez que tuve este tipo de episodios los denuncié directamente en Fiscalía”.Y agregó muy conmovida: “No merezco lo que estoy viviendo. Tengo miedo pero no voy a tener paz hasta verlo preso. Sé que se va a hacer justicia. Tenemos la verdad, lo único que deseo y hablamos con las otras que denunciamos, es que buscamos poder tener un poquito de la vida que teníamos antes, aunque sé que no va a ser igual. Ya no lo es y tampoco va a ser igual que antes, esto nos marcó para siempre. Tenemos gente por quien pelear, que son nuestras familias”.La fiscal Cedrés detalló que Constantino continúa al frente del Ejecutivo y que podrá seguirá en esa situación, “hasta tanto la condena quede firme, porque goza del principio de inocencia. Pero esa situación, podría cambiar en la elevación a juicio".Cedrés manifestó que "hasta el momento no tenemos indicios de intentos de fuga o entorpecer la investigación por el encausado".Recordemos que el intendente fue detenido por 24 horas el jueves 26 de agosto de 2021 luego de violar medidas de restricción. Según trascendió se acercó a una de las víctimas y circuló a menos de 200 metros, lo que tenía prohibido previamente. Luego del hecho, Constantino volvió a quedar en libertad, detalla