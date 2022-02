Sortean tablets y bicis para motivar la vacunación en niños

El municipio bonaerense de Trenque Lauquen sorteará bicicletas, teléfonos celulares y tablets para estimular la vacunación entre niños y jóvenes contra el coronavirus y lograr que más cantidad de estudiantes sean inmunizados antes del inicio del próximo ciclo lectivo.



El intendente de ese partido, Miguel Fernández, anunció el sorteo de diez bicicletas, cinco tablets y cinco celulares "en busca de alentar la vacunación" contra el coronavirus para "alcanzar mayor cantidad de vacunados, sobre todo pensando en el inicio de clases".



Desde este martes se abrirá un registro en el sitio web del municipio, donde encontrarán una planilla que deberán completar con nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento y fecha de vacunación.



En tanto, una vez que comiencen las clases, ante escribano público y transmitido por las redes sociales oficiales de Trenque Lauquen, se realizará el respectivo sorteo.



Miguel Fernández, intendente de la ciudad, dijo a Cadena 3 que "en el segmento de 3 a 11 y de 12 a 17 había un porcentaje de vacunados muy inferior al resto de la población".



Según indicó, la medida busca estimular la vacunación y para los más chiquitos sortearán bicicletas y para los adolescentes tablets y celulares.



"En principio, la cantidad de consultas que hemos tenido de cuándo se pueden inscribir es muy alta y el próximo mes vamos a medir el impacto sanitario y ver cuánto aumentó la vacunación en ese segmento que es lo vital", subrayó.



En cuanto a los porcentajes de vacunación en adultos, dijo que con dos dosis, es más del 95% y ya empezaron con la tercera dosis a "buen ritmo".



"Esto es un problema de salud pública no de política. Los sectores más liberales me acusaron de no se cuantos delitos, pero es parte de esta locura que nos ha puesto la pandemia y de estos debates que hace dos años atrás no teníamos en el radar", analizó.



"Muchos chicos perdieron el vínculo y es uno de los desafíos del 2022 y es un trabajo común de todos, pero hay que tratar que el municipio también se involucre y no va a ser fácil", concluyó.