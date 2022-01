Una bebé sin signos vitales fue asistida por policías y le salvaron la vida

Un emocionante episodio ocurrió este fin de semana en la ciudad de Córdoba, cuando dos policías se acercaron a una pareja con su bebé de un año y dos meses convulsionando. La ayuda de los dos agentes, la niña sobrevivió y se encuentra recuperándose: “Gracias a ellos, mi hija está acá”.



María José, la mamá de Alma Luna, contó a La Voz la secuencia de hechos desesperantes que tuvieron para esta familia un final feliz.

Un pedido desesperado y ayudas que vinieron de todos lados



Ella junto a su pareja salieron el sábado pasado el mediodía a hacer las compras, dejando a su hija con su abuela. Al volver, cerca de las dos de la tarde, se encontraron con que la pequeña estaba convulsionando



“No sabíamos que era eso, de qué se trataba. Estábamos desesperados”, revivió María José.



La hermana de ella, que vive cerca de su casa, los subió inmediatamente en el auto en busca de ayuda. En medio de la avenida Ricardo Rojas, en el barrio de Arguello, encontraron un patrullero.



La mujer contó que “todo era un caos” porque frenaron todo el tráfico en mitad de una de las vías más importantes de la zona. Dentro del móvil estaba el cabo 1º Maximiliano Damiani, quien se dispuso a ayudar.



La escena ocurría cerca de la estación YPF, en la intersección con la calle Heriberto Martínez, donde se encontraba el subcomisario Marcelo Albarracín, quien estaba de franco, según confirmó la Policía de Córdoba.



María José relató que al ver lo que pasaba, Albarracín y todas las personas de la YPF salieron a ayudar.



El parte policial describe que el agente se encontró que la bebé de un año y medio estaba sin signos vitales, por lo que le realizaron maniobras de primeros auxilios.



“El subcomisario la tomó en sus brazos y le hizo masajes de reanimación, porque Alma no respiraba”, relató la mamá, quien siguió su historia: “De repente vimos que empezó a respirar lento, y la llevaron de urgencia al Hospital Privado de la avenida Rafael Núñez, donde la establizaron”.



La familia, agradecida por la ayuda de los policías



María José le reiteró a este medio que ella y su familia están sumamente agradecidos por la reacción rápida de los policías.



“Les queríamos agradecer, de esta forma humilde. Se que gracias a ellos, ella está acá. Me superó la situación pero los policías supieron responder”, sostuvo.



Según siguió narrando María José, Alma estuvo varios días en el hospital, hasta que se recuperó y le dieron el alta. La beba no tiene ninguna secuela por el episodio, aunque sí varios controles por delante para confirmar que no sea epiléptica.



Durante esos días, los agentes acompañaron a María José y a Alma: “No se desvincularon, estuvieron todo el día, todo el fin de semana al pie del cañón, preguntando cómo estaba. Son personas maravillosas”, afirmó María José.



Buscan reconocer a los policías que salvaron la vida de una beba en San Miguel



Cuando la bebé se recuperó, la familia volvió a la YPF, donde les contaron cómo terminó la historia, con Alma en brazos, y les dieron las gracias por su ayuda.



“Yo quiero agradecer, de esta forma humilde. Y también sacar el estigma de que los policías no hacen nada. Me emociono de pensar lo que pasó. No me interesa el ‘cholulaje’ sino agradecerles a ellos”, cerró.