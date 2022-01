“Se podría haber evitado”, dijo vecino que asistió al chico electrocutado

Un hombre que intentó reanimar al adolescente de 14 años que murió electrocutado al tocar un poste de alumbrado en una plazoleta de barrio Alto Alberdi, en Córdoba, aseguró que la tragedia “podría haberse evitado” y relató cómo fueron los dramáticos minutos en los que los vecinos acudieron para rescatar al niño.“No puedo salir de lo que pasó. Estuvimos 50 minutos trabajando y no podíamos sacarlo, es doloroso”, indicó a Mitre Córdoba Juan Martínez.“Un vecino le hacía respiración boca a boca y yo no dudé en practicar reanimación. Los niños gritaban y otros padres se lo llevaban para que no miren la escena”, dijo sobre el dramático momento.“Mi hija estaba jugando con este chico, tiene 12 años. Ella fue la primera que puso una manito en su pecho para intentar sacarlo”, dijo consternado. “Estoy conteniéndola porque está en shock”, sumó.En la plazoleta jugaban unos chicos de entre 7 y 14 años.“El hermanito del chico electrocutado gritaba desesperado”, relató.Y, agregó: “Se podría haber evitado. Hace más de un mes y medio que alumbrado público sabía que a esta columna le faltaba mantenimiento”.Juan contó que un vecino que también intentaba reanimar al adolescente se salvó de una descarga eléctrica que lo tiró a un metro del lugar.“Los políticos se sacan fotos inaugurando parques o pintando plazas y no se ocupan de los vecinos. Faltan dos años para las próximas elecciones. Déjense de joder”, cuestionó.Sandra Meyer, titular de la fundación Relevando Peligros y mamá de una víctima de la inseguridad eléctrica en Córdoba, aseguró que estas desgracias van a seguir ocurriendo “porque no se atiende lo que es urgente”.“Hoy la ley de seguridad eléctrica está en plena vigencia, o sea, hoy todo municipio de la provincia tiene que tener la vía pública en las condiciones eléctricas seguras y no las tiene, ese es el problema”, dijo la mujer que en 2010 fue distinguida como “Cordobesa del año”.Mayer explicó que la ley de seguridad eléctrica que exige todas las instalaciones por un especialista matriculado rige en los hogares desde 2017 y a partir de 2019 es implementada por los municipios y aún resta que sea prorrogada en la legislatura.“Desde mediados de noviembre a mí no me atendió nadie, yo soy constante en esto pero no me atendió nadie, solamente hablé con legisladores de la oposición. Sé que en una sesión todos los legisladores de los demás sectores se han opuesto a la prórroga pero la mayoría la tiene el oficialismo”, indicó a Mitre Córdoba.“Yo creo que también los ciudadanos tenemos un mea culpa a quién estamos votando, esto es una cadena de responsabilidades desde lo individual. En vez de apuntar con el dedo ¿qué hago yo para salir de esta situación? siempre digo lo mismo”, cerró.