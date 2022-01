El Carnaval de Gualeguaychú le ganó al mal tiempo y vibró con 14.000 personas

El Rey Momo estuvo presente por segundo fin de semana consecutivo y se llevó a cabo la tercera noche del Carnaval de Gualeguaychú, con presencia de fanáticos y visitantes que apasionados.En la penúltima noche de enero, la tercera fecha del espectáculo vibró con casi 14.000 personas que disfrutaron de un show.La apertura estuvo a cargo de Papelitos Comparsa que fue creada en 1977 por un grupo de niños y niñas que decidieron formar una “Murguita Infantil”. Debe su nombre a que sus primeros trajes fueron hechos de papel. Pertenece al Club Juventud Unida. Y sus colores son celeste y blanco, que significan pureza y confianza. Tiene ganados 7 títulos.Y en esta edición presenta “Pawé, “tu canción”. Invitándote a despertar y liberar tu pawé en carnaval. Recordando la historia que transcurre en una tribu africana.Cuando una mujer se entera que va ser madre corre a compartirlo con las otras de la tribu, de esa manera dan comienzo al ritual ancestral de bienvenida del nuevo ser. Ellas creen que cada uno tiene una canción muy suya su “Pawé” que en su idioma primitivo significa “tu papel” una canción que suena diferente en cada persona.En segundo lugar, la pasarela contó con “Cosas de Mujeres”. Su argumento se inspira en ellas “Las mujeres”. Dotadas de una poderosa fuerza ancestral, paridas en la tierra que recorre sus venas con la natural esencia, ellas pueden crear la vida, florecer de entre cenizas, burlar el tiempo que quiso olvidarlas, vencer los poderes que quisieron oprimirlas y transformar en grito aquel silencio que quiso acallarlas. Luchan, desde el fondo de los siglos, contra las llamas de la misoginia que pretenden transformarlas en polvo y arena. Levantan la bandera de la luz que eclipsa las tinieblas del oscurantismo y del terror. El canto del gallo nos anuncia un nuevo día. Marí Marí y sus rayos de aurora, dejamos atrás la negación impuesta y asumimos nuestra esencia. Porque este mundo, esta patria de colores y la victoria de la vida sobre el espanto es cosa de mujeres. Comparsa del Club Central Entrerriano.Dirigida por Sebastián Benedetti, desfilando Marí Marí. Comparsa cuyo nombre en Guaraní, significa “Buenos días”. Creada en 1980. Sus colores son el rojo y negro. Que representan el misterio y la pasión. La misma tiene 21 títulos ganados, denominada por sus fans como “La aplanadora”.A continuación, asomó “Sembrador de ilusiones” de la comparsa Kamarr dirigida por Rodolfo Rodríguez. Basada en un cuento árabe, donde un sembrador siembra dátiles y no se entiende porque el que siembra dátiles no los cosecha él si no sus generaciones futuras. Una planta de dátil demora aproximadamente 40 años en dar sus frutos. Eso representa Kamarr. Sembradores que fueron haciendo el camino para que disfrutaran sus generaciones. Uno de los grandes frutos que tuvieron los inmigrantes árabes y miembros del Centro Cultural Sirio Libanés es su propia comparsa. Y parte de su canción cuenta que “bajo el sol del desierto verás a un mercader que en el oasis se deslumbró por una dorada mujer que con su deslumbre lo hechizará, destinándolo a ser sembrador de ilusiones, en otras tierras, mucho más allá del mar fruto de este carnaval, de esta comparsa Kamarr”. La comparsa Kamarr, en árabe significa “luna”, fue creada en 1981. Sus colores son el negro y azul y representan el misterio y tranquilidad. La comparsa tiene 3 títulos.En cuarto lugar, llegó AráYeví, actual portadora de la copa 2020 siendo la tetracampeona y presentando “Turba” dirigida por Leo Rosviar. Una historia, donde las opresiones, atropellos e injusticias pero sobre todo el miedo, era lo que imponían los reyes. Recordando que los de abajo no son escuchados y los de arriba gozan indiferencias de sus beneficios. Despertó al pueblo “Turba” llenando su alma de rabia que hizo encender una bronca incontrolable. La unión hizo cambiar esta realidad e inició una gran fiesta. Hoy no hay rey que les someta, porque hoy reina el carnaval, que nos libera. La comparsa AráYeví, significa “Tiempo de diversión o tiempo para divertirse”. Fue creada en el año 1980 y pertenece al Club Tiro Federal Gualeguaychú. Sus colores característicos son el negro y dorado. Que representan el misterio y la felicidad. Tiene un total de 5 títulos.Cerrando el show a cielo abierto estuvo O´Bahía con su propuesta “Colombina” dirigida por AdríanButteri. La misma vino a dar continuidad con el personaje principal del año 2020 “Don Carnal”. Colombina es la musa ideal. Un personaje teatral de la comedia de arte, que tiene una tradicional presencia en el carnaval desde hace cientos de años. Colombina es compañera y musa entre los sirvientes, tentación y cebo para los viejos, confidente y aliada de las jóvenes amas. La comparsa Obahía fue creada en el año 1979, siendo una de las más antiguas. Pertenece al Club de Pescadores de Gualeguaychú. Sus colores son el blanco y azul, que significan pureza y tranquilidad. La comparsa tiene 4 títulos ganados.“Fue un espectáculo impresionante el que brindaron las comparsas, digno del mejor Carnaval de Argentina, considerado de jerarquía internacional entre los más importantes del mundo”, resaltaron los organizadores.