Fue a renovar la licencia y se enteró que tenía multas por más de $300.000

Manuel es un vecino de Chajarí, propietario de un camión destinado al trabajo de transporte interno. Al presentarse a renovar su carné en la oficina de Tránsito de la Municipalidad de Chajarí, se encontró con una ingrata sorpresa: una multa de 326.550 pesos. La boleta de pago del Centro Nacional de Antecedentes de Tránsito (CeNAT) discrimina 600 pesos por el pago electrónico y 325.950 pesos por las infracciones.



En el detalle, le endilgan 37 infracciones por “forzar barrera/evadir peaje autopista” realizadas supuestamente por Manuel entre marzo de 2020 y febrero de 2021, en Buenos Aires. Lo llamativo es que en el detalle no figura el dominio del vehículo con el que se produjo la infracción; solamente se identifica al infractor y su documento.



La situación generó serios inconvenientes en el vecino afectado, ya que no pudo retirar su carné de conducir y eso repercute en su fuente de ingreso diario.



Su historia refleja la de miles de personas que reciben multas desde distintos puntos del país cuando nunca estuvieron en esos lugares y frente a la presión de no poder obtener el carné de conducir, muchos terminan accediendo al pago.



Manuel acudió a un abogado para lograr que la Justicia se hiciera eco de una cuestión que considera injusta. Al respecto, el asesor letrado, Fabián Iglesias explicó que los municipios de distintas localidades están adheridos al Sistema Nacional de Licencia de Conducir “por el cual, si han realizado una multa en algún punto del país, la suben al sistema y uno ni se entera y cuando van a renovar el carné, se encuentran con ese problema. Además, nos encontramos con otro tema, que la gente nos dice que nunca circularon por ese lugar”, señaló.



Medida cautelar

En diciembre pasado, Iglesias presentó una medida cautelar en la Cámara Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay. Con fecha 28 de diciembre, la Cámara hizo lugar al recurso cautelar y ordenó a la Municipalidad de Chajarí que, de manera provisoria, entregue el carné y se abstenga de exigir el pago o cancelación de las infracciones. En febrero, el abogado agregará los fundamentos para la cuestión de fondo. Asimismo, el fallo ordena a la Dirección del Sistema Nacional de Licencia de Conducir, “a remover los obstáculos en la Municipalidad de Chajarí para que se pueda seguir adelante” y otorgar el carné definitivo al vecino en cuestión.



Cuestionamientos al Sistema

“Nos están aplicando una multa y no tenemos derecho a defendernos, esto es totalmente recaudatorio no es preventivo; nunca estuvo en esos lugares, tiene un camión de trabajo interno, nos molesta el abuso. La doble sanción está en que te impiden obtener el carné para que pueda circular libremente y poder trabajar. Vamos a seguir esto hasta las últimas consecuencias si se presentan y apelan”, puntualizó Iglesias.



El abogado también reflexionó y opinó sobre el Sistema en cuestión: “No sé qué implica esto en participación de los recursos, el municipio tendría que rever si es conveniente seguir adherido a este sistema con multas tan injustas, que nos perjudican a todos”, opinó el abogado Iglesias. (Fuente: Chajarí al Día)