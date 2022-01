Video: se animó a recorrer los misteriosos túneles en costanera de Corrientes

Gabriela López Cortez es oriunda de Mendoza y se animó a ingresar a los famosos "túneles" que tiene la costanera de Corrientes. En un video publicado en TikTok, la joven cuenta su experiencia al atravesar gran parte de ese lugar, al que se ingresa a al altura de la calle Pellegrini.Estos lugares quedaron al descubierto desde el 2019 con la bajante extraordinaria del río Paraná.López Cortez está casada con un correntino y desde que se enteró de la presencia de estos espacios los quiso recorrer. Según detalló a, se animó a entrar el pasado 10 de enero. "No hacía tanto calor, la temperatura llegaba a los 34 grados, pero en el interior se sentía más", dijo.El primer intento fue fallido porque su linterna se quedó sin batería. Sin embargo, la recargaron y volvieron al lugar, contó."A medida que avanzamos vimos que el túnel se hacía más pequeño por lo que no pudimos llegar hasta el final", contó Gabriela, quien emprendió esa aventura con su pareja.Gabriela detalló que no registraron "feo olor, solo que el aire era más denso y era imposible respirar"."Adentro no hay nada de señal y en una alcantarilla el GPS nos mostró que llegamos hasta Buenos Aires y Junín", dijo según el GPS.

“Grandes tesoros”

En el video de TikTok que ya supera los 200 compartidos y más de 8 mil me gusta, explica que no vieron ratas, solo sapos y mosquitos.Además, hay otros 191 comentarios de usuarios explicando que son solo desagües y otros pidiendo más material, como así también temerosos.El misterio que rodea la historia de estos conductos subterráneos. "Pueden existir tesoros de los jesuitas porque en el momento que se construyeron eran los banqueros del mundo", alegó un abogado e historiador."El material cocido del siglo XVII introducido por franciscanos, mercedarios jesuitas y dominicos", aseguró el historiador Enrique Galiana a“El antiguo cementerio muestra sus entrañas. Estamos trabajando para conocer nuestro pasado", sostuvo Galiana."Los túneles están construidos con buen material, porque los religiosos de la época ya cocian los ladrillos", afirmó el historiador.