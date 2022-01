Siete claves sobre Ómicron: ¿es posible volver contagiase tras la recuperación?

Esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la mitad de la población en Europa se habrá visto infectada con la variante ómicron en las próximas seis u ocho semanas“Las infecciones se están acelerando en todos los rincones de las Américas y, una vez más, nuestros sistemas de salud se enfrentan a desafíos”, dijo Carissa Etienne, la directora de la OPS.Según epidemióloga Maria Van Kerkhove, líder técnica para covid-19 de la OMS hay tres razones principales:-Esta variante del virus desarrolló mutaciones que le permiten adherirse más fácilmentea las células humanas.-Tenemos “escape de inmunidad”. Es decir, las personas pueden reinfectarse aunque antes hayan tenido la enfermedad o se hayan vacunado.-Ómicron se replica en el tracto respiratorio superior, con lo cual es más fácil que se esparza el virus, a diferencia de la delta y otras variantes que se replican mayormente en el tracto respiratorio inferior; es decir, los pulmones.El portal Covid Vaccine Hub indica que es difícil estimar qué tan transmisible es ómicron en comparación con otras variantes, pero que algunas estimaciones de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido indican que puede ser entre dos y más de tres veces más contagiosa que la delta.Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que “es probable” que ómicron se propague más fácilmente que el SARS-CoV-2 original, pero que “aún no se sabe” qué tan fácil se propaga en comparación con delta.Los CDC indican que cualquier persona contagiada con ómicron puede contagiar el virus, incluso si está vacunada o no tiene síntomas.Según el Estudio de Síntomas Zoe Covid, que dirige Tim Spector, epidemiólogo del King’s College de Londres, hasta ahora se conoce que los síntomas más comunes de la variante ómicron son:-Secreción nasal-Dolor de cabeza- Fatiga (leve o severa)- Estornudos-Dolor de gargantaEl Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) indica que debemos seguir pendientes de los síntomas clásicos de la covid:- Tos continua y repentina-Fiebre o temperatura alta-Pérdida o cambio en el gusto y el olfatoLos CDC indican que se necesitan más datos para saber si la infección con ómicron causa una enfermedad menos grave o mortal en comparación con otras variantes.Algunos indicadores, sin embargo, dan señales de que en algunos casos ómicron puede causar síntomas más leves, pero aun así puede causar hospitalización y muerte, sobre todo en personas que no están vacunadas.El 31 de diciembre, la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido publicó un informe que mostraba que las personas contagiadas con ómicron tenían un tercio de probabilidades de terminar hospitalizados en comparación con los contagiados con delta.En el portal del Departamento de Ciencias de Salud Pública de la Universidad de California Davis, la epidemióloga Lorena García indica que los síntomas de ómicron pueden ser muy distintos entre personas vacunadas y no vacunadas.“En aquellos que están completamente vacunados y con dosis de refuerzo, los síntomas tienden a ser leves. Por el contrario, si una persona no está vacunada, los síntomas pueden ser bastante graves y provocar la hospitalización o incluso la muerte”, dice García.La OMS ha advertido que ómicron no debe verse como una enfermedad leve.“Si bien ómicron parece ser menos grave en comparación con delta, especialmente en las personas vacunadas, eso no significa que deba clasificarse como leve”, advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, a principios de enero.“Al igual que variantes previas, ómicron está causando hospitalizaciones y matando gente”.Las personas con dos dosis permanecen protegidas frente a la hospitalización, aunque hayan perdido parte de la protección frente a la infección, según indica Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología en la Universidad de Navarra, España, en un artículo publicado el 28 de diciembre en The Conversation.Un estudio del MIT y la Universidad de Harvard publicado el 7 de enero, indica que dos dosis de Pfizer o Moderna “no producen anticuerpos capaces de reconocer y neutralizar la variante ómicron” pero que “una dosis de refuerzomejora dramáticamente la protección contra ómicron”.Andrew Lee, profesor de Salud Pública en la Universidad de Sheffield, Inglaterra, indica que los datos muestran que dos dosis de las vacunas de Pfizer o AstraZeneca ofrecen una protección limitada contra ómicron, pero que esa protección se ve rápidamente restaurada con una dosis de refuerzo, según explica en un artículo de The Conversation del 5 de enero.Lee también señala que es normal que algunas personas inoculadas se contagien con ómicron, ya que las vacunas no están diseñadas para impedir la infección, sino para reducir las posibilidades de que quien se haya infectado desarrolle una enfermedad grave o muera.“Hasta ahora, las vacunas han probado ser muy buenas para prevenir la enfermedad grave”, dice Lee.Los CDC indican que “el surgimiento de ómicron enfatiza la importancia de vacunarse y tomar la dosis de refuerzo”.El 11 de enero, un panel de la OMS indicó que es posible que las vacunas contra la Covid-19 deban actualizarse para asegurar que sean efectivas contra nuevas variantes como ómicron.Un informe del Imperial College London del 17 de diciembre, que aún está bajo revisión, muestra que ómicron tiene gran capacidad para evadir la inmunidad que otorga una infección anterior.El documento estima que el riesgo de reinfectarse con ómicron es 5,4 veces mayor que con delta.La protección contra la reinfección por ómicron proporcionada por una infección pasada puede ser tan baja como 19%, indica el estudio.Respecto a las vacunas, el doctor Gregory Poland, director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo en EE.UU., indica que la protección que ofrecen contra ómicron va decayendo con el tiempo.“Si recibes dos dosis de la vacuna, luego de al menos tres meses tu protección contra la infección o la hospitalización se reduce a alrededor del 30% al 40%”, dice Poland en el portal de la Clínica Mayo.Poland indica que con la dosis de refuerzo la inmunidad puede llegar a estar entre el 75% y 80%.“Fíjate que no dije 100%”, advierte Poland. “Por eso todavía usamos mascarillas. Por eso todavía mantenemos la distancia”.“Lo que sabíamos de variantes previas es que las personas con inmunidad híbrida (vacunadas + infección) desarrollaban una respuesta inmunitaria más potente y duradera que las sólo vacunadas o sólo infectadas”, le dice a BBC Mundo Salvador Peiró, médico especialista en salud pública e investigador en farmacoepidemiología de FISABIO, una fundación de investigación biomédica en España.Peiró, sin embargo, advierte que ómicron ha sido capaz de contagiar a personas que ya han pasado la enfermedad o que ya se han vacunado, al menos cuando ha pasado un tiempo (más de cinco o seis meses) desde la vacunación o infección.“En teoría sí, aunque las reinfecciones serán extremadamente raras en los meses siguientes tras haber superado la Covid”, dice Peiró.Peiró añade que esas reinfecciones serán aún más raras en las personas que además de haber superado la covid hayan recibido una tercera dosis de la vacuna.El experto indica que por lo reciente que son las infecciones, aún no se sabe en cuánto tiempo y en qué medida se producirán estas reinfecciones.