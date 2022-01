Paraná entre las cinco ciudades más calurosas del país: casi 41º

Paraná Dejó el auto frente a su trabajo y lo tapó con cartón para resguardarlo del sol

Varias provincias argentinas superaban este jueves por la tarde los 40 grados en una nueva jornada agobiante. Entre Ríos, Buenos Aires, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes y Chaco superaban pasado el mediodía los 40 grados.El calor agobiante no da tregua y mantiene a doce provincias bajo alerta rojo y en la que se esperan marcas térmicas entre los 38 y 43 grados en la región central del país, según precisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).En este sentido, y de acuerdo al ranking de temperaturas más elevadas que presenta a diario el SMN, la ciudad de Paraná se ubica en el puesto número 5 con 40.8ºC. Un poco más alejada en el listado, pero no por eso menos calurosa, figura la ciudad de Concordia con 39.7ºC.Esta sucesión de días con temperaturas tan elevadas es un fenómeno meteorológico “extraordinario”, según precisó el SMN y provocó que muchas ciudades de la región central y del norte patagónico entren en una “ola de calor”, término para el que se deben superar los umbrales establecidos para cada distrito y mantenerse por arriba de los mismos durante al menos tres días consecutivos.Beber mucha agua, no exponerse al sol, comer liviano, mantenerse en espacios ventilados y usar ropa liviana y de colores claros son algunas de las recomendaciones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para mitigar el impacto de las temperaturas extremas que se pronostican para los siguientes días.En el marco de la ola de calor que vive casi todo el país, el SMN pronosticó temperaturas máximas que hoy pueden superar los 40 grados en provincias del centro y norte.Así, los períodos de altas temperaturas pueden provocar un golpe de calor, caracterizado por fuerte dolor de cabeza, pérdida de la conciencia, aumento extremo de la temperatura corporal, mareo y sequedad en la piel, indicaron desde el organismo.Es por ello que recomendaron beber mucha agua, no exponerse al sol, comer liviano, mantenerse en espacios ventilados y usar ropa liviana y de colores claros.Del mismo modo, el Ministerio de Salud de la Nación recomendó mantener la hidratación sobre todo en niños y adultos mayores, no realizar actividad física en horas de mayor calor y no exponerse al sol entre las 10 y 16 horas.A su vez, reforzó “actuar con solidaridad” ante las extremas temperaturas evitando el uso excesivo de agua en duchas y al lavar los platos, procurar no baldear la vereda ni llenar la pileta, utilizar el aire acondicionado en 24 grados y cerrar persianas y cortinas.