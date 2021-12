Investigan a qué variante corresponde brote de covid en localidades de Córdoba

El director de Salud municipal de Jesús María, Andrés Carrillo, y su par de Colonia Caroya, Josefina Romanutti, confirmaron este jueves que existe un brote con ocho casos positivos y 39 contactos estrechos y contactos de contactos estrechos sospechosos aislados, un número que crece hora a hora.



Se sospecha que puede ser variante Ómicron, aunque aún no hay confirmaciones de laboratorio.



El brote se originó en un viajero que ingresó al país el jueves pasado, viniendo de Emiratos Árabes y tuvo una fuerte actividad social hasta dar positivo en un segundo testeo.



Según se detalló, el pasajero viajó con síntomas leves, pero en su arribo a Ezeiza el hisopado rápido le dio negativo. El sábado pasado el segundo test le dio positivo y se le hizo un PCR.



El análisis genómico del caso cero dio una “variante inespecífica”. Según explicó Carrillo, el Laboratorio Central de la Provincia no pudo determinar que su caso pertenezca a ninguna de las variantes presentes en Córdoba, incluída Delta. Es por esto que remitió las muestras al Instituto Malbrán.



Confiado por el primer hisopado negativo, el viajero tuvo una intensa actividad social entre viernes y sábado. Uno de los encuentros, un asado en Colonia Caroya, habría tenido una veintena de asistentes.



La jefa de Epidemiología de la Provincia, Laura López, trabajó ayer en Colonia Caroya y Jesús María para armar el árbol de contactos del caso cero e indicó el aislamiento de 18 días para los contactos estrechos y los contactos de contactos estrechos. Por qué se cree que puede ser variante ómicron

“No podemos confirmar ni descartar que se trate de la variante Ómicron”, aclaró Carrillo.



Hasta el momento, ninguno de los casos positivos presenta síntomas que requieran internación.



“Lo que llama la atención es que en todos los casos confirmados como positivos hay personas con esquemas completos de vacunación y en algunos casos incluso se trata de un segundo Covid positivo”, detalló el funcionario de Salud de Jesús María.



Una de las características salientes que tiene la variante detectada por primera vez en Sudáfrica es su capacidad para saltear la respuesta de las vacunas y provocar una reinfección en quienes ya cursaron la enfermedad.



La instrucción del Ministerio de Salud provincial fue “actuar como si fuera el peor escenario”. Es por esto que se ampliarán los horarios de testeo y de vacunación y se llamó a las personas que tuvieron contactos por más mínimos y sin riesgo aparente con alguno de los casos positivos o sus contactos que vayan a testearse y hagan el aislamiento preventivo.



“De lo que se trata es de cortar la cadena de contagios. Sabemos que por las fiestas de egresados y de fin de año muchas personas no quieren contar que tuvieron un contacto de riesgo, pero les pedimos conciencia y responsabilidad frente a esta crisis”, enfatizó Romanutti.



Los resultados de las muestras enviadas al Malbrán estarían este viernes. Casos confirmados

Este miércoles se informaron 13 casos positivos en Colonia Caroya. Dos de ellos, de variante Delta. En la conferencia de prensa se aclaró que son confirmaciones anteriores, vinculados a otras cadenas de contagios: uno es una persona que trabaja en La Granja y otro una policía que presta funciones en Córdoba.



Uno de los casos positivos con variante aún no tipificada recibió la noticia de su positivo este miércoles en Córdoba y quedó aislado en la ciudad. En las próximas horas se hará su traslado a su domicilio en una “burbuja sanitaria”, mientras se investigan las posibles ramificaciones de contactos por sus actividades en Capital. (La Voz)