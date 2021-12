¿Qué fue lo que más buscaron los argentinos en Google en 2021?

El gigante tecnológico Google reveló cuáles fueron los términos y temas que más buscaron los argentinos durante 2021 en su informe "El año en búsquedas".



Se trata de un resumen anual elaborado por Google, consagrado como "el" buscador en redes, que analiza cuáles fueron los tópicos que despertaron mayor interés durante 2021 en Argentina.



De acuerdo a esta investigación, los argentinos dejaron de usar Google para buscar información sobre la pandemia y el coronavirus; y se interesaron más por las elecciones, la Copa América, las Olimpíadas y las ofertas.



Conforme al informe "El año en búsquedas", lo más buscado fue "la Copa América" y fue la primera tendencia de búsqueda en el 2021.



Además, la empresa encontró que la figura más buscada fue Emiliano 'Dibu' Martínez, el arquero de la Selección Argentina. Precisamente, los argentinos se interesaron en saber por qué le dicen así al jugador.



Por otro lado, el segundo tema más buscado en 2021 fueron las Elecciones. Los argentinos demandaron mucha información sobre los comicios y de fuentes oficiales para saber los resultados de las Elecciones Legislativas.



En esta línea, la pregunta "Dónde voto" alcanzó el segundo lugar dentro de las búsquedas que más crecieron en Argentina. Además, "¿Qué pasa si no voto?" y "¿Cómo votar?" integran las listas de los "qué" y los "cómo", respectivamente.



También se indica que hubo una "sorpresa": los argentinos generaron nuevos picos de búsqueda con el término "NBA", la liga de baloncesto de los Estados Unidos.



"Este fue definitivamente un boom entre los argentinos. Ocupó el puesto número tres en la lista general de tendencias, posiblemente debido a los tres representantes argentinos que juegan en los Estados Unidos: Facundo Campazzo (Denver Nuggets) y su participación en los Playoffs en mayo de 2021, Leandro Bolmaro (Minnesota Timberwolves) y Gabriel Deck (Oklahoma City Thunder)", detalla Google en la investigación.



¿CUÁLES FUERON LAS PERSONALIDADES DESTACADAS DEL AÑO, SEGÚN GOOGLE?



De acuerdo al mismo informe, la persona del año es "Mauro Viale", el conductor de televisión que falleció el pasado 11 de abril, luego de contraer coronavirus.



Los puestos siguientes son ocupados por otras figuras argentinas como Wanda Nara, el cantante Chano, Dibu Martínez, la China Suárez y Agustina Posse.



LOS ACONTECIMIENTOS DESTACADOS EN 2021, SEGÚN "EL AÑO EN BÚSQUEDAS"



Otro análisis que realiza Google tiene que ver con los acontecimientos que más buscaron los argentinos en el buscador.



Al igual que el año pasado, el deporte fue lo que más interés generó en la población, y así lo demuestra el interés creciente en las búsquedas de Eliminatorias Qatar 2022, NBA, Juegos Olímpicos 2021 y Copa Libertadores 2021.



Otros eventos que generaron gran interés fueron los vinculados al comercio online: el Hot Sale y el CyberMonday 2021.



Las Elecciones 2021, el Cohete Chino y Semana Santa 2021 completan el listado de los acontecimientos más populares.



COCINAR, EL HOBBIE FAVORITO DE LOS ARGENTINOS, SEGÚN GOOGLE



Por la pandemia, todos los argentinos comenzaron a incursionar en la cocina y esto se reflejó en las búsquedas de Google.



"La cocina es un hábito que llegó en 2020 para quedarse. La búsqueda de recetas, opciones e ideas para cocinar volvieron a posicionarse muy arriba dentro de las actividades para desarrollar dentro de casa, hábito que comenzó el año pasado debido al aislamiento", dice Google.



En esta línea, las principales recetas que buscaron los argentinos en 2021 son Tarta banoffee, Pizza in teglia, Bizcochuelo, Rosca de Pascua, Papas rosti, Torta frita, Revuelto gramajo, Macarons, Leche de tigre y Arepas.



LAS SERIES, PELÍCULAS Y PROGRAMAS DE TV MÁS BUSCADOS EN 2021



Conforme al relevamiento, los contenidos más buscados fueron La Voz Argentina, El Juego del Calamar, el reality de cocina MasterChef, Eternals (la nueva película de Marvel), Doctor Milagro, Bridgerton, Cobra Kai (había ocupado el primer lugar el año pasado), Black Widow, Sky Rojo y la serie argentina Okupas. BÚSQUEDAS 2021: TODAS LAS PREGUNTAS QUE LE HICIERON LOS ARGENTINOS A GOOGLE

Qué:

¿Qué significa "nashe"?



¿Qué significa "mojón" en Venezuela?



¿Qué pasa en Colombia?



¿Qué pasa con WhatsApp?



¿Qué significa "uwu"?



¿Qué pasa si no voto?



¿Qué es trombosis?



¿Qué es Telegram?



¿Qué dinosaurio tiene 500 dientes?



¿Qué es el AMBA?



Cómo:

¿Cómo votar?



¿Cómo se llama el martillo de Thor?



¿Cómo votar en La Voz Argentina 2021?



¿Cómo saber si cobro el bono de 15000?



¿Cómo murió Peppa Pig?



¿Cómo saber si me corresponde la tarjeta alimentaria con DNI?



¿Cómo van las elecciones?



¿Cómo saber si cobro el IFE 4?



¿Cómo anotarse para la vacuna?



¿Cómo está Carmen Barbieri?



Por qué:

¿Por qué es feriado el 8 de octubre?



¿Por qué no anda WhatsApp?



¿Por qué es feriado el 21 de junio?



¿Por qué Messi se va del Barcelona?



¿Por qué Rusia es ROC?



¿Por qué le dicen Dibu a Emiliano Martínez?



¿Por qué no se come carne en Semana Santa?



¿Por qué le dicen Gunda a Claudio Fontán?



¿Por qué se inventaron las motosierras?



¿QUÉ ES EL AÑO EN BÚSQUEDAS Y CÓMO ELABORA GOOGLE EL RANKING?



La empresa de tecnología recopila a lo largo del año más de mil millones de búsquedas que los argentinos realizaron a través del buscador.



Luego, divide las palabras según el acontecimiento, temas, personajes y así puede dar su perspectiva sobre los principales eventos del año.



"Las listas de 2021 muestran que las personas han preguntado menos sobre el COVID y se aferraron mayormente a los torneos deportivos, se reconectaron con la Selección Argentina y con los deportistas nacionales, y mostraron un marcado interés en las elecciones y el entretenimiento, mientras que se mantuvo la curiosidad en los temas relacionados con las recetas y la cocina", dice Florencia Sabatini, Directora de Comunicaciones para Google Hispanoamérica.