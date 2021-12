Cumplió 101 años y prefiere "trabajar con la azada, más que con la escoba"

Matilde Dalzotto viuda de Percara vive en Colonia Villa del Rosario, en del Departamento Federación. Este lunes llegó a sus 101 años.El nuevo aniversario de su natalicio la encuentra muy vital y lúcida, y tan llena de energías que causa gran admiración en quienes la conocen."No pensaba llegar a esta edad. Sinceramente me imaginaba que llegaría a los cuarenta nomás", comenzó diciendo Matilde a. Luego agregó que "me casé a los 21 años, y tuve nueve hijos, tres varones y seis mujeres".Sobre su niñez, recordó que "iba a la Escuela N° 14. Todos los días caminábamos para llegar, y muchas veces lo hacíamos descalzos. No era como ahora". También rememoró que "el primer año me costó un poco, y en los primeros días me tuvieron que llevar porque no quería ir, pero después me encaminé bien".También contó que durante su juventud le gustaba mucho bailar. "Mi música preferida era el chamamé", acotó. Al mismo tiempo, dijo que su esposo "no era de mucho bailar. Era medio flojito (risas)".Matilde fue electa en su momento Reina Provincial de los Jubilados, y que gracias a eso se ganó un viaje a Córdoba con todo pago durante diez días. A este viaje lo llevó adelante en compañía de su nuera Marta. También en varias ocasiones desfiló en carroza en el marco de la Fiesta Provincial del Inmigrante, en Villa del Rosario.Actualmente, los hijos de Matilde conformaron una gran y numerosa familia que incluye más de 50 nietos, varios bisnietos y ya está en camino su sexto tataranieto.Acerca de las tareas que aún realiza, mencionó trabajos en la huerta, aunque ella misma aclara que no lo hace tan frecuentemente como antes, pero prefiere "trabajar con la azada, más que con la escoba".Por último, dijo que a la juventud le deja como mensaje que "nunca dejen de trabajar y luchar, que el trabajo a nadie le hace mal".Sin dudas, una charla que nos inyecta de alegría y entusiasmo, gracias al empuje de esta simpática mujer.