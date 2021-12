Otro pasacalles generó debate: "Si no es un capricho es amor"

Cuba al 2400, en el barrio de Belgrano. La pasividad de una calle cualquiera de la Ciudad de Buenos Aires se rompió con un mensaje de un amor que trae conflicto. Allí, apareció un pasacalles. "Martín: si no es un capricho es amor! Sé que es. Confiá en mí. No te voy a fallar. Yo estoy dispuesta a todo por nosotros. Y vos?", se lee en la pieza que aún este domingo sigue colgada.



La firma "Belu", con un corazón después de la consulta. Faltó una foto de alguien con la suficiente curiosidad y un posteo en redes para que el mensaje se volviera viral y abriera un debate que incluyó a celebridades como la actriz Andrea Rincón, la escritora Florencia Etcheves y la música Érica García.



En rigor de lo técnico, el pasacalles no es tal por su formato. El cartel fue colgado entre dos árboles de la misma vereda, por sobre el lugar que ocupa junto al cordón un contenedor de basura, testigo silencioso del recado escrito. Apunta con toda su dimensión al edificio del otro lado de la calle, una construcción de seis pisos con dos departamentos en su fachada, con balcones.



En Twitter una consigna sinuosa bastó para elucubrar teorías, plantear hipótesis y despertar la siempre bienvenida creatividad para el meme al paso y la humorada sobre lo que pasa al instante.



"No sé ni por dónde empezar, Martín", escribió con picardía la usuaria que abrió el juego al análisis del mensaje callejero.



Es que, como una versión más moderna de las botellas con papelitos tiradas al mar, los pasacalles son un mensaje a alguien con pretensión de opinión comunitaria. Lleva la tentación del escrache y también la de cierta vanidad: querer que todos lo sepan. El destinatario, sus vecinos y, con suerte, el mundo.



"Belu" y "Martín": del pasacalles al meme



"Esta foto es arte", escribió una usuaria. "Salí de ahí, maravilla", fue la frase que más replicaron al posteo de otra joven. Y allí un sinfín de memes y humoradas, algunas no tan anónimas.



La periodista y escritora Florencia Etcheves marcó la pauta: "Date cuenta, amigo", posteó dirigida al aún no identificado destinatario del pasacalles, que recibió solidaridades y advertencias en las redes.



"Imagino la cara de la persona de la empresa de pasacalles anotando lo que le dictaba Belu", reflexionó con picardía la cantante Érica García.



La actriz Andrea Rincón apuntó a la palabra que acompañó el viral. "Es un capricho!!!! Es un caprichooooooo!!!!", advirtió a "Martín" y recibió respuesta: "Entendiste todo, Andre".