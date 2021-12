"El cielo llora. Tu risa me da fuerza", publicó el papá de Lucio Dupuy

"Una semana que no estás. Y el cielo llora.Tu risa me da fuerza al saber que disfrutamos cada momento. Te amo Lucio". Este fue el mensaje que publicó en sus redes Christian Dupuy (27), el papá del nene de 5 años asesinado a golpes el viernes pasado en Santa Rosa, La Pampa. Por el hecho, están detenidas la madre del chico y su pareja.Las imágenes que acompañan ese posteo son las de Lucio divertido y estallando en carcajadas por las cosquillas del padre. Una constante de toda esta semana, en la que Dupuy fue publicando o replicando recuerdos de su hijo."Encendamos una vela blanca y soltemos un globo blanco en silencio", es el llamado del papá de Lucio. Una marcha de silencio para que se escuche el grito del pedido de justicia.Lucio Dupuy murió el viernes pasado entre las 21.30 o 22 horas, según la autopsia. Recibió una golpiza: la muerte se la provocaron los traumatismos (tenía varios en la cara y el cuerpo) y una hemorragia interna.Por el caso están detenidas la madre de Lucio, Magdalena Espósito (24) y la pareja, Abigail Páez (27), quien fue la que llevó al nene a una posta sanitaria: Lucio tenía sangre en la boca, según dijeron los testigos de la escena. Pero esa salita estaba cerrada, entonces se cruzó a una comisaría. donde los policías se negaron a atenderlo.En esa situación desesperante, un joven le hizo RCP, pero no reaccionó. Luego intercedió una enfermera profesional: Lucio vomitó y mostró movimientos. Una mujer lo llevó en un auto, junto a la pareja de la madre del chico, al hospital Evita de la capital pampeana, donde confirmaron la muerte del nene.La autopsia reveló que el cuerpo tenía además de golpes recientes, mordeduras y quemaduras. También que hubo abuso sexual.Apenas se conoció la muerte de Lucio, su padre dijo "la justicia nunca me escuchó". Afirma que nunca le dieron la guarda que él pedía. Tampoco podía verlo en forma regular.También se conoció que una vecina de la casa donde vivía Lucio llamó a la Policía el pasado 25 de agosto y advirtió que estaban golpeando al nene. "Sacale la ropa y cagalo a palo. Dejalo marcado porque lo mato yo", escuchó la vecina.Un policía fue y a los gritos -desde un tapial- le dijo a la madre: "Nos llamó el hermano de su vecina, que están golpeando a un niño". Y se fue.El jefe de la policía pampeana, Daniel Guinchinau, dijo que en realidad la policía no había acudido a ese llamado porque "pasaron mal la dirección". Pablo González -hermano de la vecina y quien llamó al 101- lo desmintió en las redes contando la historia del llamado.Desde el oficialismo y la oposición provinciales hay pedidos de interpelación a los ministros de Seguridad, Salud y Educación. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas inició sumarios para investigar cada área.El gobernador Sergio Ziliotto dijo que "es un caso terrible y tendremos la dureza que requiere". Pero todavía no hubo ni renuncias ni desplazamientos.El abogado de la familia Dupuy, José Mario Aguerrido, dijo que "mi hipótesis es que se trata de un crimen de odio". Criticó la actuación de la jueza de Familia de Pico, Ana Clara Pérez Ballester. "La madre se fue dos años y volvió. Y pide el nene y se lo dan. No hizo su trabajo", dijo el profesional.Esa vez hubo un acuerdo entre el tío de Lucio (Maximiliano Dupuy, quien tenía la tutela) y la madre del nene, quien no tuvo un abordaje sicológico ni se sometió a un régimen progresivo.