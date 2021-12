Comenzó la aplicación de dosis de refuerzo contra el covid a personal de salud

Tal como fue anunciado por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, este miércoles comenzaron a aplicarse dosis de refuerzo contra el Covid-19 a personal de salud, tanto del ámbito público como privado. En este sentido, para llevar adelante operativos de forma ordenada, se dispuso que los profesionales que cumplan funciones en el ámbito público se vacunen en las instituciones donde se encuentran vinculados, mientras que los equipos de clínicas y sanatorios fueron convocados al Hospital De la Baxada Dra. Teresa Ratto de 8.30 a 10.30; y los profesionales de la salud del ámbito independiente o sin vinculación laboral directa con instituciones de salud, en el vacunatorio de Clínica Escolar de 14 a 19.La vacunación a esta población con las dosis de refuerzo continuará mañana y el viernes en los puntos establecidos. Para avanzar de forma rápida y ágil con esta etapa de la estrategia, resulta de gran importancia que los equipos sanitarios concurran con carnet de vacunación y DNI, y principalmente respetando los días designados para los refuerzos.Es preciso mencionar que la dosis de refuerzo o booster se coloca luego de un esquema primario con respuesta inmunológica inicial suficiente. Por lo que si ya han pasado los seis meses, se podría esperar una posible disminución de la respuesta de la vacuna.En primera instancia se avanzará con el personal de salud, las residencias de larga estadía, tanto geriátricas como gerontológicas (públicas y privadas), las instituciones de salud mental y luego se procederá a convocar, a través de turnos, a los adultos mayores por edad, de forma decreciente. De este modo se repetirá la modalidad implementada al inicio del Plan Rector. No obstante, es preciso remarcar que en esta etapa no se desarrollarán jornadas abiertas.Al mismo tiempo, para que la aplicación de refuerzos pueda llevarse a cabo organizadamente, se requiere que aquellas personas que ya recibieron su esquema primario (primera y segunda dosis) y por alguna razón no se registraron lo hagan a través del link https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E. En el resto de la provincia la estrategia también se comenzará a desarrollar este mes, por lo que cada localidad comunicará a su población los lugares, días y horarios específicos en los que colocará los refuerzos.Por último, cabe señalar que de forma paralela a la aplicación de booster, los equipos de vacunación continúan con los operativos para aplicar primeras, segundas y terceras dosis.