El “nene de las tortas” conoció a Betular y será ayudado por Santi Maratea

Santi Maratea busca ayudarlo

Igual las críticas son lo de menos, hoy vamos a darle una mano a Joaquín (el nene que hace tortas) le pese a quien le pese — santumaratea (@santumaratea1) November 29, 2021

La historia de Joaquín Nahuel, “el nene de las tortas”



Joaquín Nahuel, el niño de 10 años que se volvió viral por mostrar las tortas que prepara para vender y pagarse una operación, sigue cumpliendo sueños. Después de haber conocido a sus ídolos de Boca Juniors llevándoles las delicias que prepara, ahora se reunió con otra persona que admira: Damián Betular. Juntos compartieron un encuentro cuya foto no tardó en viralizarse.Joaquín, oriundo de General Rodríguez, compartió en sus cuentas de Instagram y Twitter una foto junto a Betular dentro del estudio donde se graba MasterChef Celebrity (Telefe). En la postal se los puede ver posando abrazados y sonrientes. A modo de descripción, el pequeño pastelero le dedicó unas tiernas palabras a su ídolo.Betular no tardó mucho en reaccionar a la publicación: le respondió con varios emojis de corazones y replicó el posteo en su historias de Instagram. Rápidamente la foto comenzó a circular en Twitter y el nombre del jurado de MasterChef Celebrity se volvió tendencia en la red social.Muchos conocen el trabajo que Santiago Maratea lleva a cabo en las redes. Bajo el lema de “no es caridad lo que hago”, el influencer busca colaborar con diferentes causas en las que el Estado no está presente o no aporta los recursos necesarios. La modalidad es muy simple: incita a todos sus seguidores y al público en general a realizar donaciones para poder afrontar los gastos económicos que cada situación demanda.Maratea ha ayudado, entre tantas causas, a hospitales, merenderos, fundaciones, personas con enfermedades y tratamientos muy costosos. Ahora es el turno de Joaquín, el nene chico que sueña con ser pastelero y que comenzó un emprendimiento para poder ayudar económicamente a sus padres.Días atrás, Joaquín sorprendió a los jugadores de Boca Juniors. En una entrevista con La Nación, contó que estaba muy contento de tener el privilegio de compartir un momento con parte del plantel de su club favorito.Luego de aquel encuentro, publicó una foto junto a Augusto Zambrano, Lisando López, Sebastián Villa y Luis Advíncula sosteniendo unas rotas. “Espero que les haya gustado y si no, les prometo que la próxima será mejor. Gracias por confiar en mi”, les escribió emocionado.Hace tres años, una travesura se convirtió en el peor susto que la familia del famoso pequeño vivió hasta el momento. Durante el cumpleaños de su mamá, Joaquín y su hermanito jugaban y a él se le ocurrió agarrar una botella de alcohol y rociarla sobre unas brasas.El fuego se volvió incontrolable y le causó quemaduras en la cara, el cuello y otras partes del cuerpo. El niño pasó internado más de un mes en el Hospital de Quemados en Caballito hasta recuperarse. Los médicos le explicaron a los padres que la piel que luego cubriría la herida del pequeño perdería elasticidad, por lo que la movilidad se iría reduciendo con el paso del tiempo y que necesitaría varias cirugías plásticas reconstructivas.“Necesita cuatro expansores cutáneos para una reconstrucción facial que cuestan 500 dólares cada uno y son únicamente para la cara”, explicó Raquel, madre de Joaquín, a LA NACION. Asimismo detalló que si esa primera operación salía bien, luego seguirían con el resto del cuerpo.Para cubrir los costos de las cirugías que el pequeño necesita, la familia comenzó a hacer rifas y fue así como empezaron a ayudarlo a vender sus tortas. Poco a poco, y gracias a la exposición en redes, una de sus preparaciones se hizo viral y le permitió no solo recaudar parte de los fondos para la operación sino, también, poder conocer a muchos de sus ídolos.