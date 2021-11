Advierten en La Rioja sobre el peligro de una tercera ola de coronavirus

El ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, recomendó hoy a la población que se de en diciembre la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus para comenzar luego en forma intensiva a aplicar la tercera, mientras el director de epidemiología aseguró que se espera "una tercera ola de Covid-19".



“Vamos a hacer un trabajo intenso para dar el refuerzo con la tercera dosis, principalmente en los grupos de riesgo, pero también en toda la población. Debemos finalizar con las segundas dosis”, dijo Vergara a medios locales



Indicó que en La Rioja hay muchas personas que se colocaron la primera dosis y no completaron el esquema, en todas las edades, pero "en los más jóvenes se nota más porque fueron los últimos. Deben entender que la pandemia no ha concluido y que hay que seguir atento a los cuidados"



A su vez, Hugo Bazán, director de epidemiología de la provincia, dijo que espera "una tercera ola de Covid" y que de allí surge el apuro por finalizar con la segunda dosis en la población y comenzar con la tercera..



“Es un panorama complejo a nivel mundial y una situación estable en el país. La clave es avanzar con la vacunación para que tenga el menor impacto”, confió.



Luego reconoció que “estamos preparados para cualquier escenario. En estos momentos el objetivo principal que tenemos, es poder alcanzar buenas coberturas de vacunas y captar a aquellas personas que no lo hicieron aún, que es lo que más preocupación nos genera”.



“Nosotros esperamos una tercera ola, lo tenemos claro. Estamos tratando de lograr que tenga el menor impacto posible. La vacuna no es una burbuja que evita que nos infectemos, sino que busca desarrollar nuestro sistema de defensa, que sea eficaz y veloz a la hora de una infección”, destacó.



Reiteró que la vacuna "no quita que el virus infecte a las personas y que se transmita, por ende las posibilidades que exista transmisión es real".



"El confinamiento total es difícil de sostener, es difícil que se tomen medidas extremas. Lo que nos resta es poder vacunar a la mayor cantidad posible para que el impacto de la ola sea menor”, dijo finalmente Bazán.