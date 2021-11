“Vacunas para el alma”: el nuevo segmento de Antonio Tarragó Ros en Elonce TV

Los temas de Vacunas para el alma

El músico de chamamé Antonio Tarragó Ros presentó este viernes un nuevo segmento que se emitirá por la pantalla de. Se trata del ciclo “Vacunas para el alma” que cuenta con una serie de microclips del músico sobre cultura, música, naturaleza, historias de personalidades, santos, entre otras.Este viernes, el músico estuvo en vivo en la transmisión de Elonce TV y destacó que el segmento tiene como objetivo “volver a mirar a las personas a los ojos”. “Tenemos el alma lastimada y solo se cura con el arte y la música”, agregó el referente de la cultura litoraleña.Según detalló "Vacunas para el Alma", ofrece un compilados de historia, música y diversos temas de interés general, siempre relacionándolo con la tradición argentina. “Soy más tradicionalista de lo que realmente parezco y me considero un fundamentalista del folclore, creo que la tradición podría considerarse”, reflexionó.En esta ocasión, Tarragó Ros hizo referencia a la solidaridad y ponderó la jornada de Once por Todos: “El placer de dar es impresionante y eso es la grandeza del hombre”. “Siempre los pobres son más sabios porque son los que más dan”, explicó.Los microclips que se emitirán por la pantalla de Elonce TV están divididos en cinco categorías: Naturaleza; Enchamigación (cuentos de Luis Landriscina); Los caminos de la fe y Pasiones (Historias de diversas personalidades).Antonio Tarragó Ros en este tema presenta la flora y fauna nacional a través de canciones interpretadas por los artistas más destacados de nuestro país, repasa diversos aspectos de nuestro maltratado ambiente, a través del arte con imágenes sonido y texto este DVD trata de cambiar la visión sobre nuestro ambiente. Desde el árbol hasta el puma, los pájaros etc. Esboza un romance de canciones sin dejar afuera lo humano como un elemento más de ese ambiente argentino que debemos querer y conocer.En este caso, los clips son una investigación sobre la fe y la creencia los argentinos. Trabajo que realizó en un viaje por los lugares íconos de la devoción, y los testimonios que dan cuerpo a los santos más masivos. Trabajo que culmina con una canción dedicada a la sagrada figura popular. Entre otros se retrata a: "San Cayetano" “San la Muerte” “Gaughito gil”.Este trabajo consiste en un espectáculo basado en un recorrido por los grandes amores de nuestra historia, con textos del historiador Pacho O’Donnel y musicalizado por Antonio Tarragó Ros. Grandes historias de amor como Camila y Uladislao, La Difunta Correa y su niño, Facundo Quiroga y El Moro, Mariano Moreno y Guadalupe, Pancho Ramírez y La Delfina, Evita y cabecitas negras, El Che y la revolución, San Martín y Merceditas, Rosas y Encarnación, entre otros, son parte de este jugoso repertorio.Se trata de una serie de relatos realizados junto al humorista Luis Landriscina, donde se narran historias sobre la vida del campo con un tono de humor y la música de Tarragó Ros. Ciclo emitido entre 1996-1997Antonio Tarragó Ros, conocido como "El Rey del Chamamé", es un conocido músico y acordeonista argentino de chamamé y música litoraleña.Nació el 18 de Octubre de 1947 en Curuzú Cuatiá, Corrientes.De la mano de su padrino Gualberto Gabino Panozzo, se inició en la ejecución del acordeón “verdulera” a la edad de 7 años, realizando sus primeras presentaciones en fiestas escolares. En el año 1960 tiene la oportunidad de realizar su primera presentación en una audición radial en su ciudad natal, en los estudios de la repetidora “General Belgrano” de LT12 Radio “General Madariaga”.En su adolescencia se radica en Rosario (Sta. Fe) donde integra el conjunto de su padre, como acordeonista suplente y presentador. En esta etapa forma su primer conjunto, acompañado de músicos que integraban las “embajadas” artísticas de su padre, como Atilio Ramírez y Oscar Ríos. Con esta formación registra su primer placa discográfica para el sello “Microfón” en el año 1971 titulada “Chamame con Antonio Tarrago Ros”.Posteriormente se radica en Buenos Aires donde formó su legendario “trío” acompañado de músicos como Esteban Gatti, Bartolomé Palermo, Atilio Ramírez y los cantantes Perla Argentina y Atilio Puchot. En esta etapa se presenta por primera vez en el “Festival de Folklore de Cosquín” a la vez que graba su segunda placa “Sapucay”.En 40 años de vida de su célebre trío, desfilaron notables músicos y cantantes como Atilio Puchot, Bartolomé Palermo, Ramón “Moncho” Ferreyra, Mateo Villalba, Octavio Osuna, Angel Dávila, Rodolfo Regúnaga, Humberto Lafatta, Hugo Mena y Horacio “Trabuco” González, entre otros.Su extensa discografía alcanza los 41 discos para prestigiosos sellos como “Microfón”, “Philips”, “Polygram”, “Epsa” y Tarrago Ros ha llevado su música por los principales escenarios del país y giras internacionales por Europa y América.Antonio Tarrago Ros se ha destacado además como un prolífico difusor de nuestro género a través de ciclos radiales y televisivos, que sumados a su carrera artística e han valido premios como “"Lira de Plata", Rosario (Pcia de Santa Fé - 1981); "Premio Prensario" (1982); "Premio otorgado por la Dirección General de Televisión" (1981), "Primer Premio otorgado por la Televisión Central de la U.R.S.S. (1983);, "Estrella de Mar" 1988; "Premio Astor Piazzola 1990, "Premio Tierra" otorgado por la UNESCO 1990; " Camín Cosquin de Oro" 1991, "Distinción Especial de ACE" 1993 y “Premio M.A.P.A. 1994, entre otros.En la faz autoral, es considerado como uno de los más prolíficos e inspirados autores y compositores de la historia de nuestro género, con obras como “Por Santa Rosa me voy al río”, “Nemandua”, “Evocación de la Ternura”, “El cielo del albañil”, “Soy el chamame”, “Ñangapiri” y “María Va”, entre más de 800 obras registradas.