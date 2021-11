Alertan que nueva variante de covid "tiene un comportamiento preocupante"

La nueva variante B.1.1.529 del coronavirus detectada por primera vez en Sudáfrica y que algunos especialistas ya bautizaron como "Nu", tiene una cantidad muy alta de mutaciones y un "comportamiento epidemiológico preocupante", aseguró el virólogo molecular Humberto Debat, en tanto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está evaluando la evidencia para determinar su clasificación."La variante fue presentada ayer por el virólogo Tulio de Oliveira en Sudáfrica tras la detección inicial de una decena de genomas del virus en los que se verificó un número impactante de mutaciones de forma asimétrica con una gran cantidad de cambios en la región de la proteína Spike (la que utiliza el virus para ingresar a las células)", dijo Debat, integrante del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS).El especialista explicó que la nueva variante "tiene 33 mutaciones en esa sola región, y dentro de la proteína hay una zona muy importante que es la unión al receptor (celular) donde hay 11 mutaciones".Al describir las mutaciones, indicó que "hay muchas que ya conocemos que fueron identificadas en variantes de preocupación como Delta, Gamma y Beta, pero adicionalmente hay otras que están asociadas a evasión o escape parcial inmune y otras están asociadas a mayor contagiosidad".Para el virólogo e investigador del INTA, el principal motivo de alerta es que "aparecieron datos epidemiológicos muy rápidamente".Y añadió: "Esto brinda una evidencia preliminar de que reemplazaría muy rápidamente a la Delta. De hecho, esta velocidad de reemplazo es mucho más rápida que cuando surgió la Alpha o la misma Delta".Para Debat, otro dato que llama la atención es que "ya se registraron dos casos de esta variante en Hong Kong y hace unas horas se anunció que se detectó un caso confirmado y dos probables en Israel; es decir que ya estaría iniciando su expansión geográfica".El investigador describió que "el primer genoma se notificó el 11 de noviembre, hace muy poco, gracias a que Sudáfrica tiene un sistema de secuenciación muy eficiente, y el otro detalle es que este gran número de mutaciones difiere mucho del virus que estaba circulando en esa región y de otros circulando en el mundo. Es decir que es probable que su emergencia esté asociada a un proceso de aceleración evolutiva que podría haber sucedido en una infección en un paciente inmunosuprimido"."Toda esta información da indicios muy fuertes de que esta variante, además de tener un genoma con muchas mutaciones, tiene un comportamiento epidemiológico preocupante", sentenció.Asimismo, mencionó que "destacados especialistas del todo el mundo están muy preocupados y sugiriendo hacer cierres de viajes internacionales; por supuesto que hay además llamado a analizar a nivel biológico cómo se comporta esta variante; todo esto hace recordar a cuando apareció Alpha y Delta".Debat recordó que sólo el 11% de la población de África se encuentra vacunada con una dosis y el 7% con dos dosis, en claro contraste con países como los de Europa."Más allá de las razones humanitarias, las regiones del mundo no inmunizadas pasan a ser un reservorio donde el virus se sigue replicando y esta es una de las condiciones básicas para que tenga la posibilidad de mutar y favorecer el surgimiento de variantes que impacten en zonas donde haya incluso buena cobertura", sostuvo.Hoy, la OMS realizará una nueva reunión para verificar los datos disponibles e indicar si se trata de una variantes de interés o preocupación, en tanto que algunos especialistas ya la bautizaron como "Nu"."Una nueva variante ha sido reportada por colegas de Sudáfrica. Nosotros no sabemos mucho todavía, pero sí sabemos que esta variante tiene un alto número de mutaciones y que esto impacta en los comportamientos de los virus. Necesitaremos unas semanas para ver cómo se comporta", señaló ayer Maria Van Kerkhove, del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.Hasta el momento, no hay información acerca de si las vacunas serán eficaces contra esta variante.Tras el anuncio de ayer, distintos países de Europa comenzaron a prohibir los viajes a Sudáfrica y otras naciones africanas. El primero fue el Reino Unidos que anunció que se suspendían los viajes a Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Suazilandia, Zimbabwe y Botsuana; en tanto que Italia hoy dio a conocer una medida similar.El Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS) es uno de los dos grupos de investigación en la Argentina que realizan vigilancia de las variantes.