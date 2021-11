Padres se oponen a prohibición de bebidas alcohólicas en fiestas de egresados

Un grupo padres solicitó al intendente de la ciudad de Corrientes que "se derogue la ordenanza que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas a mayores de edad en las recepciones". Trascendió que Eduardo Tassano enviará la misiva al Concejo Deliberante. Solo el legislativo comunal puede dejar sin efecto una ordenanza vigente.



El pedido fue canalizado a través de una nota al jefe comunal, en donde se señala que sí se puede consumir bebidas alcohólicas "en un bar, restaurant o fiesta por qué no en una cena o recepción".



No obstante, aclararon que "como padres no promovemos la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad que sabemos expresamente que está prohibido por ley", poniéndose a dispensación de las autoridades municipales para colaborar en el control para que los menores no consuman este tipo de bebidas.



Destacaron que "muchos de los egresados ya mayores de edad han elegido una carrera Universitaria y que han elegido a los representantes de nuestra querida República, por qué no darles el derecho de decidir lo que quieren tomar".



Tras destacar la falta de controles y límites en las previas, estos tutores enfatizaron también que en las cenas y recepciones “están mucho más controlados y protegidos".



Sostienen en la misiva que "lo único que logra está ordenanza es perjudicar a las empresas organizadoras este tipo de eventos ya que es la única son las únicas fiestas donde está prohibida la venta y expendio de bebidas alcohólicas cuando en todos los demás lugares está permitido".



Trascendió en la esfera del Departamento Ejecutivo, que la iniciativa será canalizada al Concejo Deliberante, dado que este cuerpo colegiado es la única autoridad en la ciudad para derogar una ordenanza".