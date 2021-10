Secuestrada y abusada: habló la víctima, recordó brutal hecho y pidió justicia

Denuncia del hecho y rescate

Ariana Retamar (Celeste), de 20 años, fue secuestrada el pasado martes 6 de julio cuando se dirigía a la casa de una amiga. La llevaron a la fuerza a una vivienda donde estuvo encerrada durante casi una semana. La golpearon, abusaron sexualmente y hasta quemaron parte del cuerpo. Por el hecho hay cuatro imputados, quienes luego de estar alojados en la cárcel de Paraná, fueron beneficiados con prisión domiciliaria. La chica, luego de una estadía en el Hospital Escuela de Salud Mental y tras ser analizada por los especialistas, fue trasladada a un centro de rehabilitación en Concepción del Uruguay, lugar del que “se escapó”.Ahora está en Paraná y según manifestó a, se encuentra “bien” y que “ahora lo único que pido es justicia”, expresó.“Tengo un nene de un año y siete meses y no quiero que le pase nada. Con lo que me pasó, tengo mucho miedo: me rompieron la cabeza, me quemaron con bolsa de nylon, me hicieron ‘trabajar de la vida’, quedé con moretones en espalda, brazos, en la cara, los ojos. Fui abusada”, destacó.Al ser consultada cómo la captaron ese 6 de julio, aseguró que “cuando iba a la casa de mi mamá con mi hijo, me agarraron en la plaza de Anacleto Medina Sur. Me subieron a un vehículo, me llevaron a una casa que está a la vuelta de la (comisaría) novena. Me hicieron llamar a lo de mi mamá diciendo que estaba en San Benito con un tal Kevin, pero no era ‘nada que ver’. MI mamá creyó todo”.La chica contó que “como mínimo, me abusaron seis o siete en una noche”.Al ser consultada dijo que sí fue drogada y “mucho”.A los sujetos que la mantuvieron cautiva “no los conocía”, indicó agregando que no salió de la casa “en a que me tenía secuestrada, desde el 6 de julio al 12 de julio. El 10 de julio fue mi cumpleaños. Fueron de Investigaciones y me sacaron, les pedí por favor que me ayudaran”.“Quiero salir adelante en mi vida, dejar la droga, recuperarme por mi hijo, trabajar, tener una casita” puso relevancia la joven diciendo que reconoce todo lo que hace su madre por ella: “La amo a mi mamá”.Manifestó que “no teme” encontrarse con las personas que la mantuvieron encerrada: “Ahora no tengo miedo, porque esta vez me voy a defender, sino hace nada la Justicia, lo voy a hacer yo”.Agregó que actualmente vive “en la casa de un amigo, en calle República de Siria”, acotando que su madre “ya conoce” dónde está ella. “A mi mamá le doy gracias porque está criando a mi hijo”, subrayó.“El día miércoles 7 de julio, un día después de ser secuestrada, me llamó una de las mujeres participes del hecho, haciéndose pasar por una de las amigas de mi hija, diciendo que ella estaba bien en su casa y me cortó el teléfono. También le utilizaban las redes sociales haciendo alusión a que mi hija estaba bien, como si nada. Yo sospechaba, pero no tenía como comunicarme con ella porque no tiene celular”, manifestó la madre de la víctima.El lunes 12 de julio, una vecina escuchó pedidos de auxilio desde la vivienda donde estaba secuestrada la joven, fue por ello, que dio aviso a la policía quienes rescataron a la joven y además, detuvieron a dos mujeres que estaban el lugar (de 37 y 27 años) y un hombre mayor de edad.“Por lo que se acuerda mi hija, fueron cuatro hombres y dos mujeres quienes la golpearon y abusaron. Tres de ellos, no estaban en la casa al momento que fue la policía. Mi hija los pudo reconocer a los hombres y mujeres que la golpearon. Los datos y mensajes los tiene la Fiscalía a cargo de la causa”, relató la mujer.Según lo expresado por la madre, la joven intentó escapar de la casa, pero no tenía escapatoria, debido a que “estaba en una pieza, tipo cochera, que no tenía salida al fondo. Ella pedía auxilio por una ventana que había. Por suerte una vecina escuchó y actuó llamando a la policía”, contó la madre de la joven.La joven fue hospitalizada por las heridas sufridas en diferentes partes del cuerpo.