Crimen de arquitecto en Rosario: darán recompensa a quien aporte datos

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, afirmó este jueves que el gobierno dará recompensa económica a quienes aporten información de forma anónima para esclarecer el crimen del arquitecto Joaquín Pérez, ocurrido el martes por la noche en Arroyito.



El funcionario provincial agregó que la "única hipótesis" que se maneja es la de un asesinato en ocasión de robo y añadió que gestionó celeridad ante Nación para conocer quién es el titular de la pistola calibre 40 secuestrada en el auto robado, ya que tiene numeración visible. "No va a quedar impune", aseveró.



Lagna dijo que hay "pistas de la investigación. Ojalá el fiscal, con los indicios que le llevamos, promueva acciones concretas este mismo día". Añadió que el ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernández dispuso personal federal para las tareas de inteligencia. "El daño es irreparable y está hecho", sostuvo en el programa A Diario (Radio 2) que conduce Alberto Lotuf.



"Estoy muy conmocionado. Dormimos poco, estuvimos toda la noche trabajando con peritos, la Agencia de Investigación Criminal, junto al fiscal Adrián Spelta para esclarecer este tema. Ante el dolor poco se puede opinar. Es una vida truncada por uno o dos malvivientes", comentó.



El ministro contó también que ayer se dispuso dar recompensa económica para quien aporte datos, aunque sea de forma anónima. "Está en marcha el sistema y está previsto por la legislación. Fue solicitado por el fiscal Spelta y se le dio trámite. Todo dato puede servir, hasta el más mínimo o insignificante para esclarecer. Lo vamos a implementar hoy mismo", concluyó.



Lagna subrayó en reiteradas oportunidades que "la única hipótesis" del crimen es la de un robo. "No hay otra posibilidad", expresó y amplió: "El hecho tiene características raras, como el abandono del auto y del arma que no está limada la numeración. Ya me comuniqué con la Anmac para que el oficio de Spelta tenga una rápida respuesta. Evidentemente, el arma tiene un titular".



"No es un arma de las que se encuentran usualmente. Primero por el calibre, que no hay mucho en circulación. Generalmente, se usan las calibre 9 milímetros o 22", finalizó.



Consultado sobre con qué recursos van a realizar la reapertura de comisarías en Rosario, explicó: "A veces no se explica bien. Las comisarías tienen un móvil, pero también están las unidades de Comando, del 911, de inspección de zona. Están los precintos. Son detalles que los comisarios o jefes de dependencia no explican y pareciera que estamos a la deriva. Lo único que no se puede fabricar son los policías".



En ese marco, señaló que recibieron "una policía chiquita" y que a finales de este año egresarán unos 900 agentes provinciales.