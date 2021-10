Concejala propone clases de defensa personal en escuelas secundarias y clubes

Foto: Ilustrativa Crédito: Google

La concejala de Juntos por el Cambio de la ciudad de Rosario, Renata Ghilotti, propuso que los alumnos de escuelas secundarias y los asistentes a clubes y vecinales reciban clases de defensa personal, a manera de "herramientas para defenderse ante hechos de inseguridad".



"Estamos realmente solos, el Estado no nos cuida", sostuvo Ghilotti en un spot que difundió a través de sus cuentas de redes sociales. "Esperamos que el Estado reconozca su fracaso y comience a cuidarnos de verdad", sostuvo, pero remarcó que mientras tanto los ciudadanos deberían poder recibir clases de defensa personal dentro de la currícula optativa en colegios secundarios, además de llevar la propuesta con un programa municipal a clubes y vecinales.



"La gente ya asumió que ante los arrebatos la presencia de la Policía no existe y que debe cuidarse por sí misma. Muchos toman recaudos como por ejemplo avisar cuando llegan, evitar transitar por calles oscuras, o procuran salir acompañados", sostuvo, y aseveró que "la entrega de herramientas para la prevención y protección individual resultan indispensables hoy en día".



La edila detalló que "no se trata de fomentar y estimular el arresto civil", ya que hay casos que demuestran "que eso puede terminar en tragedia para todos. Pero no podemos negar que es una realidad que sucede a diario y que hoy los vecinos de Rosario se encuentran absolutamente indefensos y a merced de los delincuentes".



"Con estas herramientas podrán al menos intentar prevenir ser víctima de situaciones violentas", concluyó.