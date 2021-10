Se estrenó Francisco, el cortometraje sobre la vida del Supremo Entrerriano

Se estrenó “Francisco”, el cortometraje sobre la vida de Francisco Ramírez. El audiovisual -que fue escrito y dirigido por Luciano Nóbile, y protagonizado por Juan Pablo Amarillo y Ekaterina Gelroth- refleja la vida y obra del Supremo Entrerriano y contó con la participación de más de 200 personas.“Me tocó estudiar un poco de historia, y fue todo un proceso porque no fue fácil y hubo que aprehender cosas que uno no tenía tan frescas, pero con la ayuda del equipo pudimos hacer un trabajo hermoso”, destacó Nóbile a“La realización fue el tratar de contar la historia y se buscaron dos lugares como la Escuela Hogar de Paraná y espacios al aire libre en Piedras Blancas”, contó Amarillo.Tras la presentación que se realizó este sábado en la Vieja Usina, anticiparon que lo propio se hará en diferentes puntos de la provincia, como Maciá y Piedras Blancas, y luego estará disponible para todos.Amarillo, ponderó que el proceso de realización “fue muy lindo porque lo que se logró hacer tiene mucho trabajo detrás y para mi es una experiencia nueva porque la historia de Pancho Ramírez es muy de los entrerrianos”. “El equipo que se conformó es sub40, todos muy jóvenes que se apasionaron con la historia a partir de la escritura de Luchi (Nóbile) y gracias al gobierno de la provincia que acompañó desde el proyecto, se generó una expectativa por la que todos teníamos ganas de verlo”, remarcó.El estreno contó con la presencia del ex gobernador Jorge Busti. “Desde la absoluta soledad, en el 2019 le empezamos a recordar a los entrerrianos que al otro año se cumplían los 200 años de Cepeda, de Tratado del Pilar, de la República de Entre Ríos y al próximo, la muerte en combate de Francisco Ramírez”, comentó. Y agregó: “Nos costó muchísimo pero finalmente se declaró de interés provincial y se nos habilitó la posibilidad de tramitar ante el Consejo Federal de Inversiones para hacer este producto que me dejó emocionado”. En la oportunidad, el dirigente justicialista se comprometió a llevar el documental hasta el ámbito nacional.