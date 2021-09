Tras la neblina, sube la temperatura: cómo estará el tiempo en próximos días

El meteorólogo, Alejandro Gómez, confirmó aque el buen tiempo predominará en Entre Ríos al menos durante todo el fin de semana.Durante el programa, sostuvo que las bajas marca térmicas de estas jornadas se producen por la "alternancia de ingreso de aire fresco", lo que genera "temperaturas que tal vez no son tan típicas de esta época. Pero todavía las masas de aire frío no terminaron de ingresar, por lo que las temperaturas a la mañana todavía pueden estar bastante frescas".El especialista señaló que tras los bancos de niebla y neblina que se registraban esta mañana "tendremos cielo muy poco nuboso o despejado, con buenas condiciones de tiempo".Y seguirá estable en los próximos días "con vientos del noreste. Mañana con probables bancos de neblina y niebla, sobre todo en el centro y sur. Temperaturas en gradual ascenso".Para el viernes se prevén "23 o 24 grados. El sábado podrían llegar a 26 y el domingo sería más marcado, con máximas de entre 28 y 29 grados, mientras que las mínimas rondarán los 12 grados"."Hasta por lo menos el lunes se mantendría así, pero entre martes y miércoles se ve el acercamiento de un nuevo sistema frontal cálido que generará aumento de la nubosidad. Habrá que evaluar si generará condiciones de inestabilidad", dijo Gómez, quien completó advirtiendo que "el sábado podríamos tener vientos de entre 25 y 30 kilómetros por hora, pero no es una situación significativa. No representa algo importante".