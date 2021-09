Cayó unos 20 metros: una mujer que hacía trekking se desbarrancó por una cascada

La víctima, de 28 años oriunda de San Pedro de Jujuy, sufrió una fractura en su pierna izquierda además de golpes en diferentes partes del cuerpo, informó el SAME que le brindó los primeros auxilios y la trasladó hacia el hospital de San Salvador de Jujuy.



Si bien trascendió hoy públicamente, el hecho ocurrió ayer pasadas las 16.30 cuando la joven realizaba un recorrido por ese sector turístico, ubicado a unos 20 kilómetros de San Salvador de Jujuy.



"Aparentemente se encontraba junto a otras personas quienes a dieron aviso al SAME y a la Policía", indicaron las fuentes.



La mujer fue hallada consciente, en posición decúbito ventral, con sangre en su rostro y se observó una fractura en su pierna izquierda, detallaron.

Personal del SAME colocó a la mujer sobre una camilla y la transportó por caminos de piedras y sectores de un río para arribar pasadas las 21 en una ambulancia al centro de salud.



Fuente: Télam. Foto: Todo Jujuy