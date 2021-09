En Rosario, denuncian nuevos incendios en islas entrerrianas y preocupa el humo

El Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) anunció que Rosario volvería a verse afectada por un fuerte olor a humo hacia el fin de semana a raíz de incendios detectados en las últimas horas frente a las costas de Villa Constitución y San Nicolás. También se registraba otro foco frente a Rosario, razón por la que un avión vigía de Protección Civil provincia se aprestaba a monitorear el área. Por lo pronto, no se esperan precipitaciones hasta el miércoles de la semana que viene."Al momento lo que hay son dos focos mayores frente a San Nicolás y otro más pequeño enfrente a Villa Constitución, en jurisdicción de Entre Ríos, entre 20 y 25 kilómetros hacia el interior del humedal", le explicó a La Capital Néstor Di Leo del Observatorio Ambiental de la UNR. Precisó que los focos grandes tienen unas 200 hectáreas, mientras que el más chico ronda las 50. Se trata, justamente, de una zona que estuvo asediada y acorralada por los incendios intencionales en los últimas dos semanas.La razón por la cual el humo no llegó aún a Rosario tiene que ver con la dirección del viento. No obstante, para el domingo se espera que gire al sudeste y empuje la intensa humareda de cenizas hacia la ciudad."El viento no nos estaría afectando a Rosario hasta el domingo en base a la previsión de vientos, que es cuando comenzaría a girar desde el sudeste. A partir de eso podríamos empezar a sentir olor a humo, pero espero que los brigadistas lo puedan controlar antes", se esperanzó Di Leo para agregar que no se esperan precipitaciones hasta el miércoles que viene.Sin embargo, pasadas las 11 de este miércoles se detectó un nuevo foco frente a la costa rosarina, razón por la que Protección Civil diagramó un operativo conjunto con helicópteros y brigadistas de Santa Fe, Entre Ríos y Nación para combatir los incendios, que hace dos semanas ya habían dejado consecuencias devastadoras en esa zona del Delta."Se armó un operativo desde San Nicolás desde ahí trabajamos con helicóptero de provincia de Buenos Aires, con brigadistas de Santa Fe policías de Isla de Entre Ríos y bomberos voluntarios y van a llegar diez brigadistas más de Nación más otro helicóptero, pero nos avisan que hay otro foco frente a Rosario. Por eso vamos a monitorear la zona con un avión vigía para tener mayores precisiones", comentó el director de Protección Civil de Santa Fe, Roberto Rioja desde las bases de Villa Constitución y San Nicolás."Ya hasta me da vergüenza y no se qué decir porque estamos haciendo un papel muy triste", lamentó ofuscado el director de Protección Civil de Villa Constitución, Jorge Spagnoli, en declaraciones radiales a una emisora de aquella localidad respecto al recrudecimiento constante de incendios en las islas del Delta. Y precisó que hasta ayer se habían detectado entre "cinco y seis" focos activos desde Fighiera hasta San Nicolás frente a las islas de Entre Ríos."Si bajan la información a todos los estamentos respecto a las coordenadas en las que se encuentra el incendio, se termina la historia y se detiene a los dueños de los campos", enfatizó Spagnoli. Fuente: (La Capital)