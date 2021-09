Interpol lanzó alerta para capturar a argentino que mató a su hijo en España

Luego de que la Guardia Urbana de Barcelona encontrara en una habitación de hotel el cuerpo de un niño de 2 años de edad, inconsciente y con el rostro golpeado, autoridades de fuerzas de seguridad buscan al principal sospechoso del asesinato, su padre, Martín Ezequiel Álvarez Giaccio.



A más de una semana del hallazgo del cuerpo, Interpol lanzó una captura internacional con alerta roja para detener al hombre argentino de 44 años.



La circular roja -que aún no ha sido difundida- detalla que el economista es un “prófugo buscado para un proceso penal”.



Tras conocerse el hecho, los Mossos, la policía de Cataluña, abrió una investigación con Álvarez Giaccio como principal sospechoso luego de que videos de las cámaras de seguridad registraran que el hombre huyó del lugar. En las imágenes puede verse que lleva puesto jeans, una remera gris y zapatillas deportivas. El caso El asesinato del niño de dos años habría ocurrido cerca de las 22 del 24 de agosto. Horas antes, Giaccio había pasado a buscar a su hijo “para llevarlo a pasear” por el departamento donde vivía con su expareja, en Barcelona.



Más tarde, según detalló El País, lo habría llevado directo al hotel Concordia, en la Avenida Parallel, en el distrito de Sants-Montjuïc.



La madre del menor, que se encontraba en pleno proceso de separación del hombre, fue quien alertó a la policía en un primer momento tras haber recibido mensajes sospechosos por parte del presunto asesino. El último mensaje fue: “Te dejo en el hotel lo que te merecés”.



Según la Cadena Ser, el progenitor se había llevado al niño al Hotel Concordia de Barcelona, en el distrito de Sants-Montjuic. Ante la denuncia, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) envió cuatro ambulancias al lugar, una de ellas pediátrica, pero no lograron reanimarlo.



Según el diario La Vanguardia, Álvarez Gaccio tomó un taxi hacia la Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona. Le pidió al chofer que lo esperara, pero el hombre se fue luego de esperar en vano 15 minutos. No llevaba nada encima, ni una mochila, ni una bolsa.