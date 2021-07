Suman 800 las personas aisladas por contagios de la variante Delta en Córdoba

Sociedad Cinco detenidos en Córdoba por propagar la variante Delta y violar aislamiento

El Ministerio Público fiscal local informó que cinco personas fueron imputadas y detenidas este viernes. Se trata de dos ciudadanos peruanos y tres argentinos, quienes son señalados de violar las medidas de restricción y también promover la propagación. Hasta el momento, las autoridades sanitarias aislaron a más de 800 personas y descartan la circulación comunitaria.“Nosotros no tenemos casos por el momento que no estemos detectando cuál es el nexo de transmisión, por lo cual no podemos hablar de transmisión comunitaria”, aseguró Laura López, directora de Epidemiología de la provincia.“Se trabaja intensamente en dos barrios de la ciudad de Córdoba y hasta el momento tenemos más de 800 personas aisladas. Estamos haciendo una acción más agresiva y estamos aislando contactos de contactos de forma preventiva por eso el gran número y también tenemos burbujas escolares”, señaló López en declaraciones a TN.En ese sentido, aclaró: “Estamos hablando de un brote intrafamiliar y hasta el momento se pudo detectar a todos los casos, por lo que ninguno de ellos tiene nexo desconocido. Es muy diferente a una situación de circulación comunitaria, que no se puede controlar de ninguna forma”.Este viernes, según precisó el gobierno de la provincia de Córdoba, se confirmaron a nivel local tres nuevos casos de Covid-19 correspondientes a la variante Delta. Hasta la fecha, en total suman 17 los casos de esta cepa, todos con residencia en Córdoba capital y vinculados al caso índice detectado días atrás.En el marco de la investigación epidemiológica originada por el primer caso, durante la jornada se llevaron a cabo tres operativos en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, y se realizaron 318 estudios, de los cuales 123 corresponden a PCR y 195 a test de detección de antígenos.Cabe aclarar que tanto las pruebas de laboratorio como los casos positivos de la variante Delta se encuentran contabilizados en el total de casos de Covid-19 y de estudios del día, informados más arriba.