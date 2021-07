Chano sigue grave: familiares declararon que tuvo "un comportamiento violento"

Santiago "Chano" Moreno Charpentier continúa internado en el sanatorio porteño Otamendi tras haber sido operado de urgencia luego de haber recibido un disparo en el abdomen de parte de un policía de la bonaerense en un hecho que aún se debe esclarecer.



Según dio a conocer la propia familia del músico, a Chano le extirparon el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon. Su estado es delicado y las próximas horas son importantes para su evolución.



Algunos testigos -médicos y efectivos policiales- que presenciaron el hecho ocurrido en la casa del músico en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, relataron que Chano, en medio de un brote psicótico, habría agredido a su madre y luego, al intentar ser reducido por policías, quiso atacarlos con un cuchillo. Esta situación finalizó con un disparo en el abdomen del artista.



Por su parte Marina Charpentier, madre de Chano, desmintió esta situación. "Fue todo mentira: un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivo", dijo la mujer en charla con los medios y agregó: "Él solo se lastimaba a sí mismo. Había enfermeros y policías, todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron".



Cabe destacar que el pasado viernes por la noche se dio en la casa de Chano una situación similar a la que termino con el cantante herido el día de ayer. El viernes fue el ex líder de "Tan Biónica" el que llamó al 911 diciendo que su madre “está mal de la cabeza”: “Está con cuatro médicos que yo no llamé, adentro de mi casa, diciendo que me va a judicializar y me va a meter en un psiquiátrico. Hecho que no tiene nada que ver con nada porque yo estoy llevando una vida normal. Tengo miedo, entren a mi casa como sea”.



Mientras tanto la investigación continúa su curso con la declaración de los distintos testigos que estaban en la casa del artista, en la causa interviene el fiscal de Exaltación de la Cruz, Juan Manuel Esperante.



El policía que disparó no se encuentra imputado. El fiscal no encuentra elementos para acusarlo de un exceso en legítima defensa. Para esto fue esencial la declaración de una de las policías presentes en la escena, que luego acompañó a la madre de Chano en la ambulancia que trasladó al músico herido. Su relato detalla, paso por paso, qué paso en la casa del country.



La policía relató cómo llegó a la casa junto a sus compañeros para encontrar a la madre en el patio delantero. Allí, vieron a su madre, Marina Charpentier, y a una ambulancia: intentaban trasladarlo. Chano permanecía dentro de la casa, se negaba a salir. Los tres efectivos tocaron la puerta, le pidieron al músico que saliera para intentar calmarlo. Sale por un momento, visiblemente excitado. No lo logran.



Luego, el cantante vuelve a ingresar a la casa. Se oye un ruido similar al de cajones que se abren y se cierran. Así, vuelve a salir con el cuchillo para cortar pan oculto en la ropa. “Tranquilizate”, le dice su madre. Al oír esto, Chano toma el cuchillo y lo alza sobre su cabeza, increpando a la mujer.



Entonces, el policía, a corta distancia, con una ligustrina tras sus espaldas, disparó. La agresión, según la efectivo, continuó aun con Chano herido. Su madre lo acompañó en la parte trasera de la ambulancia. Allí, el músico le retorció la muñeca. La mujer tuvo que viajar en el asiento delantero.



Chano no se encuentra detenido, su casa no fue allanada. Sin embargo, en una inspección, se habrían hallado “medicamentos y marihuana”.



Dos familiares de Chano declararon que tuvo un "comportamiento violento"

Las fuentes judiciales dijeron a Télam que el padrastro y un tío de Moreno Charpentier declararon ante el fiscal de la causa, Juan Manuel Esperante, que el músico tuvo un “comportamiento violento”.



“El padrastro y un tío fueron claros y contundentes sobre el comportamiento violento de Chano”, señaló un investigador con acceso a la causa.



El mismo vocero indicó que los testigos coincidieron en que antes de recibir un disparo en el abdomen por parte de un policía, el artista agredió a su madre en la casa, comportamiento que reiteró en la ambulancia en la que era llevado al sanatorio porteño.



Ayer, consultada por Télam, la madre de "Chano" dijo que su hijo no le había hecho nada, motivo por el cual ahora se aguarda a que declare como testigo ante el fiscal cuando se encuentre en condiciones de hacerlo.



Según las fuentes judiciales, el fiscal Esperante pretende que la mujer “declare lo antes posible”, aunque la esperará unos días más y le dará la opción de hacerlo de manera presencial o virtual.



Si bien por el momento no surge del expediente que el policía que baleó al músico se haya excedido en su accionar, los investigadores no descartan nada y continúan con la recolección de evidencias. El policía no declaró ya que puede ser imputado en la causa, por lo que se le extrajo sangre y se le incautó el arma reglamentaria.



La causa podría pasar en las próximas horas a la UFI 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, especializada en Delitos Complejos, por contar con un funcionario público involucrado.