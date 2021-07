Ex líder de Tan Biónica agredió a su madre y atacó a policía: recibió disparo

En la madrugada de hoy lunes, según información policial, el cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, ex líder de Tan Biónica y hoy solista, protagonizó un violento episodio en el Barrio Parque La Verdad de Exaltación de la Cruz, sobre la Ruta 39, donde se aloja hace varias semanas.Según el reporte elevado a la Justicia, en medio de un presunto episodio de salud mental, agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a un efectivo de la Policía Bonaerense que fue enviado al lugar. El efectivo le disparó y lo hirió en el abdomen.Fue derivado de urgencia a la clínica Otamendi, donde fue operado y permanece en terapia intensiva, según las mismas fuentes. Una fiscalía de la jurisdicción inició una causa contra Moreno Charpentier por resistencia a la autoridad y lesiones. Los investigadores convocaron a la Policía Federal para investigar el hecho. Por lo pronto, no tomaron un temperamento contra el policía que disparó al músico.Un móvil de la Seccional 2° de Parada Robles fue despachado ante una llamada de la guardia del country, con un policía que hacía un servicio adicional en el lugar: el llamado aseguraba que el cantante se encontraba en un estado agresivo. En la casa que ocupaba el músico estaba su madre con una ambulancia presente, que supuestamente disponía su internación.La madre, de acuerdo a investigadores, fue agredida por el músico. Ella misma fue quien permitió que la Bonaerense entrara a la casa por el patio delantero. Así, Moreno Charpentier se abalanzó con una cuchilla serrada para cortar pan en su mano. En ese momento, el policía le dispara en el abdomen.A fines de mayo, el cantante había lanzado la canción “Mecha”, su vuelta a la música y un adelanto de lo que sería su próximo disco. “Me siento feliz y agradecido por este lanzamiento y realmente tomo contacto con eso porque hace mucho que no sacaba música. Poder hacer música en este contexto que está todo tan raro está buenísimo”, expresó Charpentier en un comunicado. (Infobae)