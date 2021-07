En la previa del Día del Amigo descubrió a su esposa con su mejor amigo en hotel

En un video que ya circula por las redes sociales en toda la provincia de Tucumán se puede observar una situación sentimental de ésas que no se olvidan. Una pareja y un tercero en inmediaciones del parque 9 de Julio y una infidelidad días antes del Día del Amigo.Quien filma la situación es justamente el esposo de la mujer, quien aparentemente estaba por ingresar a un albergue transitorio con su amigo.En ese momento, al ser descubiertos, la pareja comienza a discutir: “Te encontré entrando al hotel con mi amigo”. Y entre acusaciones, la mujer le responde: “Si no querés que vaya a la casa yo te voy a denunciar a vos”.A lo que el esposo le pregunta: “¿Yo te encontré entrando al hotel y me vas a denunciar a mí?”.La mujer, notablemente molesta, le responde: “Quedate con la casa, quédate con todo”.Y él le reprocha: “Yo te encontré entrando con Antonio, con mi amigo. Esto también va a ver la Liliana. Todos se van a enterar”.Por último, el esposo al ver que su pareja se retiraba con su amigo “Antonio”, les desea suerte: “Entrando al hotel, a cincuenta metros del parque. Andá con Antonio y viví toda tu vida con él. Que te vaya bien, ya está. Chau”.