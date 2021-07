A un mes de la desaparición de Guadalupe, habló la mamá: “Yo la busco con vida”

Este 14 de junio se cumple un mes desde que Guadalupe Belén Lucero, de 5 años, fue vista por última vez, y su familia convocó a una marcha para este miércoles a las 17 horas. Su madre, Yamila Cialone, recibió a TN en su casa. “Yo la busco con vida, y me la tienen que devolver con vida. Ya mucho daño hicieron con quitármela. Que no me hagan más daño entregándome a mi hija sin vida”, pidió.Entre lágrimas, Yamila responde cómo es un día en su vida desde que Guadalupe no está: “Es horrible, tengo las fotos de Guada pegadas en mi pieza, donde ella se acuesta, para por lo menos tenerla presente en fotos. Me acuesto en mi cama y me falta mi hija. Me levanto y tengo que hacer el desayuno a mi hijo, y me falta hacerle la leche a ella”, dijo.“Su pieza no se abre, su hermano no quiere entrar a su pieza, ni yo. Es horrible, yo iba con ella a todos lados, y hace un mes que no la tengo conmigo”, contó, este martes, en una entrevista con el periodista Sebastián Domenech.Pasó un mes, pero los rastrillajes continúan. Por estas horas, los operativos se realizan sobre las inmediaciones de Río Gómez, en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, ubicada 100 kilómetros al norte de la capital de San Luis y en la denominada zona cero, en el barrio 544 Viviendas, en donde desapareció Guadalupe el pasado 14 de junio. Pero las acciones parecen caer en puntos muertos, sin que exista hasta la actualidad una hipótesis de investigación firme o, en otras palabras, sin que se descarte ninguna hipótesis.“Yo sé que están trabajando. Los he visto. He visto sus ojeras. He visto que están empeñados en buscar a Guada. Pero no hay nada. Ya vamos a cumplir un mes y hace un mes que no tengo a mi hija”, responde la madre de Guadalupe a la pregunta de si está conforme con la investigación.Durante el último mes de búsqueda, se trabajaron diferentes hipótesis, entre ellas, la una posible “venganza narco”. Yamila negó haber estado involucrada con la venta de drogas y también negó que familiares suyos o de Guadalupe estén involucrados con la delincuencia.“Eso está todo investigado además, si hubiera algo de eso seríamos los sospechosos número uno. Si hay que hacerlo para que se encuentre a Guadalupe, que nos sigan investigando, si tienen que allanar mi casa 5000 veces yo les abro las puertas”, sostuvo.También se defendió de quienes la acusan de haber mentido al inicio de la investigación: “Yo nunca oculté nada. Yo iba tantas veces a la Jefatura de Policía porque soy la madre de Guadalupe. Y si alguien iba a declarar yo tenía que ir, porque yo tenía que saber si era verdad o no. Ayer estuve declarando: qué es lo que hicimos ese día, como se vivió hora por hora. Muchos dicen que fallé. Pero entendimos que no dejamos pasar tanto tiempo, no hubo tanto tiempo en que no nos dimos cuenta que no estaba mi hija”, afirmó.Tras un mes sin respuestas, los familiares de Guadalupe, sus vecinos y organizaciones sociales convocaron a una masiva marcha en la ciudad de San Luis para exigir que la niña aparezca con vida. La movilización está prevista para este miércoles a las 17 en la capital puntana.“Yo tengo la esperanza de que me llamen y me digan que la han encontrado”, dijo la madre de Guadalupe sobre qué es lo que espera este 14 de junio.