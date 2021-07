Regresó al país con la variantes Delta y no cumplió con la cuarentena

Sociedad Detectaron nueve casos de la variante Delta en viajeros que ingresaron al país

Luego de que el Ministerio de Salud de la Nación confirmó nueve casos positivos de variante Delta en viajeros provenientes de Estados Unidos, México y Paraguay, la Dirección Nacional de Migraciones informó que detectó el incumplimiento de la cuarentena obligatoria de una de las personas reportadas por Salud durante un operativo de control aleatorio llevado a cabo el 1 de julio, por lo cual se formalizó una denuncia.El personal de Migraciones, ante la imprecisa información aportada por el viajero en su declaración jurada, pudo constatar el piso de la vivienda, dado que sólo había reportado la dirección de la propiedad horizontal, y finalmente se constató su ausencia. Aún así, el personal llamó por teléfono aportado por el viajero, también con resultado negativo.A partir de esta situación, la DNM formalizó una denuncia penal por el incumpliento, dentro de los operativos articulados que se desarrollan en todo el país, junto a fuerzas federales y en articulación con todos los distritos.En ese marco, con casi 4700 personas relevadas en toda la Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, continúa con los operativos para acreditar que quienes ingresan al país realicen el aislamiento obligatorio en los domicilios que consignan en las Declaraciones Juradas."Tenemos que continuar insistiendo en que la gente respete el aislamiento como forma de cuidarnos mejor entre todos y todas; en estos momentos de avance de las nuevas variantes, es fundamental que tomemos los recaudos necesarios para impedir la circulación comunitaria", sostuvo la titular de la DNM, Florencia Carignano.En ese sentido, y a raíz del incumplimiento detectado, confirmó la denuncia penal hacia la persona que, con domicilio en CABA, no respondió al llamado que personal del organismo le hizo desde la puerta: "al no atender en el edificio se lo llamó por teléfono al número que figuraba en la declaración jurada, pero la persona tampoco respondió", explicó la titular de la DNM.Según reportó el Ministerio de Salud, dos de los nuevo positivos detectados tuvieron resultados de test de antígenos positivo al ingresar al país, en tanto los restantes dieron positivo en la PCR de control realizada al séptimo día de aislamiento o ante la ocurrencia de síntomas.Hasta el momento, en Argentina no se han confirmado casos con variante Delta en personas sin antecedentes de viaje al exterior o relacionados con un viajero internacional. Así fue confirmado en una alerta epidemiológica emitida hoy por la cartera sanitaria.De los nuevos casos detectados seis son residentes de la Ciudad de Buenos Aires y tres de la provincia de Buenos Aires. Luego de su arribo al país realizaron aislamientos en hoteles de la CABA y domicilios, según las normativas nacionales y de acuerdo a lo establecido por las jurisdicciones.Cabe señalar que en tres de los casos se trata de adultos que recibieron la vacuna Janssen durante su estadía en Miami, Estados Unidos.Las autoridades sanitarias de las jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los contactos estrechos de cada vuelo, así como el seguimiento de los casos confirmados y sus contactos estrechos para el cumplimiento de los aislamientos correspondientes, con el objetivo de controlar la posible propagación de esta variante de preocupación.En paralelo, a partir del momento en que Migraciones se sumó a los operativos que realizan las jurisdicciones, el organismo pudo constatar que los niveles de incumplimiento se redujeron a la mitad, de un 40% al inicio de los operativos a un 20% en la actualidad.Los últimos datos que se manejan desde el Gobierno indican que CABA registra un nivel de incumplimiento superior al promedio general (alrededor de un 30%) y en provincia la tendencia es inversa: 17% de incumplimiento contra un 20% de promedio general.En Provincia de Buenos Aires, los operativos que encabeza Migraciones suelen ser acompañados por personal del Ministerio de Salud y de la Subsecretaria de Gestión del gobierno de Axel Kicillof.