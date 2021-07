Paraná se manifestará el domingo para pedir por la aparición con vida de Tehuel

A cuatro meses de la desaparición del joven trans Tehuel De la Torre, distintas organizaciones realizarán manifestaciones en distintos puntos del país para exigir por su aparición con vida. En Paraná la convocatoria es para el domingo 11 de julio a las 14 en la Plaza Mansilla.El joven de 21 años que desapareció el 11 de marzo pasado en el partido bonaerense de San Vicente, y hasta el momento no hay pistas concretas de su paradero."Hace cuatro meses se encuentra desaparecido. Han sido pocas las herramientas que se han utilizado para buscarlo, no hay noticias nuevas; lo último que se conoció fue de hace tres a cuatro semanas. Fue el rastrillaje cerca de donde vivía", destacó Taiel, que participará de la manifestación.El 11 de cada mes "se hace algún tipo de actividad: pegatinas o concentraciones. Entendemos que es muy poco lo que se hace, tampoco hay interés de la sociedad en pedir por la aparición de Tehuel" opinó.El domingo se hará "una concentración en Plaza Mansilla, desde las 14"."Convocamos porque nuestras vidas valen, para que nuestras voces y sentires se sigan escuchando y para que nuestros reclamos se cumplan porque juntes somos más fuertes", afirmaron desde la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries.