Valeria busca a su familia biológica: "Necesito cerrar una etapa de mi vida"

Ahora busca a su madre de sangre y lo único que conoce es que "seguramente tenía el apellido Ibarra".; cuando me adoptaron lo único que hicieron fue cambiarme el apellido Ibarra por el de Morel, que es el de mis padres adoptivos", comenzó relatando la mujer a. Luego, "tardé bastante en decidirme (a buscar sus orígenes), porque cuando ellos vivían no quise que se sintieran mal. Mi papá hace diez años que falleció y hace diez años que estoy así, que sí, que no, que busco? Y el año pasado decidí buscar mis orígenes, como para cerrar una etapa. No voy a reprocharles nada".Contó que". Sí le dieron "una copia donde figura que soy nacida el 6 de mayo de 1970 y que mi nombre es Valeria Beatriz Alicia Ibarra. Pero no figura en ningún lado quién es mi mamá".

Ojalá ella también me esté buscando; me gustaría abrazarla

"Estuve buscando y en Paraná, Diamante y en varias localidades, hay muchos Ibarra", destacó, tras mostrar algunos de los escollos que enfrenta en la búsqueda de sus orígenes., fueron compartiendo y compartiendo, pero no tuve novedades”, manifestó.Valeria dijo que sabe que nació en Paraná.Calculo que ella ahora debe tener 67 o 68 años, más o menos"."Soy madre,, que tal vez no le quedó otra. No busco reprocharle nada, solo quiero conocerla.", dijo para finalizar.