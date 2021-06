Ordenan a un banco dejar de cobrar un crédito sacado mediante estafa electrónica

La jueza civil y comercial de Rosario, Verónica Gotlieb, dispuso que el Banco Hipotecario deje de cobrar las cuotas de un crédito por 100 mil pesos que fue tomado por medio de una estafa electrónica.



Cada vez se detectan más estafas de este tipo, conocidas como «phishing» y por la cuáles terceras personas obtienen datos para el acceso a cuentas bancarias vaciándo para sacarle el dinero depositado o pedir un crédito. Incluso, días atrás hubo una movilización en el centro de la ciudad para reclamar a los bancos mejores sistemas de control.



"Este caso empezó el sábado 23 de mayo cuando a mi clienta le sacan de su cuenta bancaria para enviarla a una cuenta del banco Provincia de Buenos Aires la suma de $15.000. Aprovechando no sólo el ardid electrónico, sino sobre todo la vulnerabilidad del sistema bancario, logran pedir un préstamo de $100.000 (a devolver en 60 cuotas de $8.762) en el Banco Hipotecario, y el producido del mismo lo transfieren a la misma cuenta del banco Provincia de Buenos Aires", relató el abogado Juan Pedro Rodenas.



"Mi cliente advierte esta situación el día domingo 24 de mayo de 2021 al no poder ingresar a su cuenta bancaria por internet. Cambia las claves y ahí ve los movimientos", agregó.



La persona afectada dio aviso el mismo día al banco de la estafa y también al fiscal en cibercrimen de la Procuración General de la Nación, Horacio Azzolin. También radicó la denuncia ante Ministerio de la Público de la Acusación del Poder Judicial de Santa Fe.



"Evidentemente, sea por una cuestión de riesgo de esa entidad bancaria, por una cuestión de vulnerabilidad de sus sistemas u otra causa no atribuible a mi cliente y que al momento no puedo precisar, el banco anticipó el dinero y facilitó el otorgamiento del préstamo y su inmediata transferencia. Aun después de mis denuncias, el Banco formalizó el préstamo con fecha 27 de mayo de 2021", se quejó Rodenas.



Pero el banco le respondió el 28 de mayo rechazando la denuncia. "No dieron explicaciones y le atribuyeron la responsabilidad exclusiva responsabilidad al cliente. No estaba reclamando sus fondos propios (los 15.000), sino que no le cobren el crédito que no pidió cuya primera cuota vence el día 22 de junio próximo", resaltó el abogado.



"Por ello, se solicitó al Tribunal que le otorgue esta una acción cautelar innovativa contra el Banco Hipotecario de la ciudad de Rosario a los fines de obtener la suspensión de la obligación de pagar las cuotas de un préstamo vigente, incluyendo todos los rubros que se deriven del mismo (capital, gastos administrativos, seguro y/o cualquier otro que exista) así como que se abstenga de informar a cualquier base de deudores sea en el Banco Central y/o cualquier otra, cualquier situación crediticia por el no pago del préstamo hasta tanto exista sentencia definitiva en el juicio principal de nulidad del préstamo otorgado por el Hipotecario", detalló Rodenas.



"Fue ahí que el Juzgado de Distrito Civil y Comercial Nro 13 de Rosario a cargo de Verónica Gotlieb, sin resolver la cuestión de fondo, entendió que estaban acreditados fuertemente el derecho (víctima del fraude) y el nexo causal (el hecho ilícito denunciado), ya que de tener que afrontar el pago del mismo durante la sustanciación del juicio principal generaría un daño irreparable y por ello ordenó al Banco Hipotecario se abstenga, para el futuro de debitar las cuotas de repago del préstamo otorgado de esta manera", concluyó el abogado. (Rosario 3)