"Estoy muy arrepentido", dijo el cuartetero que brindó un show en un bar

El cuartetero Damián Córdoba admitió este domingo a la noche que cantó en un bar de la ciudad de Córdoba el sábado a la tarde, a pesar de las restricciones sanitarias vigentes por la segunda ola de coronavirus.En un video difundido por el entorno del artista, Córdoba se mostró arrepentido por lo sucedido, pidió perdón y dio su versión de los hechos.

“Estoy muy triste por todo lo que se está diciendo y por todo lo que pasó. Aquí estoy para dar la cara y para decirles lo que realmente sucedió ayer sábado”, dijo el músico en el comienzo de su descargo.“Me siento a almorzar y, mientras comíamos, un DJ estaba poniendo música. Después que terminamos de almorzar, subieron dos chicas para cantar. En ese momento, se me acerca uno de los dueños y me dice si quería cantar. Le respondí que no, que estaba tranquilo, que había venido a almorzar y que le agradecía”, continuó con su relato.“Las chicas siguieron cantando y se acercó otro de los dueños a preguntarme si quería cantar y le volví a decir que no. En ese momento, la gente comenzó a aplaudir y a silbar. Créanme que me pusieron entre la espada y la pared. Ustedes me conocen muy bien: yo soy un artista y el impulso pudo más y subí”, confesó con tono atribulado.“Cuando subí, comencé a cantar y la gente estaba tranquila, cada uno en su lugar. En un momento determinado, comencé a ver que algunos se empezaban a levantar y me dije por dentro: 'Esto no está bien'. Decidí bajarme e irme. Eso fue todo”, agregó.Por último, expresó: “Quiero aclarar que yo no soy el dueño del local y que no hubo contratación de ningún tipo. Les pido disculpas. Estoy muy arrepentido por lo que pasó y quiero agradecerles a todos infinitamente por el aguante que me hacen siempre”.El hecho ocurrió en Visionaire Ruin Bar, ubicado en avenida Ambrosio Olmos al 530, en barrio Nueva Córdoba. El local fue clausurado por incumplimiento de las medidas sanitarias.