Cuarto intermedio en la paritaria de empleadas domésticas

Desde el sector reclaman un incremento salarial del 45%, reconocimiento de la antigüedad y una suma adicional por zona desfavorable. Hoy arrancaron las negociaciones y no se llegó a un acuerdo.



El Ministerio de Trabajo convocó este mes a la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares para actualizar los montos mínimos salariales de este sector, y en ese contexto se realizó este viernes una reunión virtual para acordar un incremento.



Esta comisión, conformada por "representantes de los trabajadores, de los empleadores y del Estado" y presidido por un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, aún no llegó a un acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes.



Sobre el encuentro, Manuela Muñoz, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares de la Provincia de Entre Ríos, dijo a Elonce TV que “no fue fructífero porque no se llegó a un acuerdo con la parte empleadora, pero los sindicatos nos pusimos de acuerdo en cuanto al porcentaje que queremos, que es del 60 por ciento, y de las condiciones en que lo queremos”.



“Queremos que las compañeras tengan un aumento decente, no en cuotas y si lo es, que sea en porcentajes que valgan la pena, porque hasta el día de hoy, lo que nos han dado no son representativas y las trabajadoras la sufren”, indicó.



Ante el pedido del 60 por ciento, Muñoz dijo que la parte empleadora “saltó y dijo que no, pero no importa porque nosotras íbamos a debatir y nuestro último porcentaje es de un 50 por ciento. Ellos ofrecen un 31 por ciento, pero está muy lejos del 50”.



Consultada sobre la escala salarial, la gremialista dio cuenta que la 5ta categoría, “que es la más común, está en 22.000 pesos, lo cual nos deja por debajo del mínimo vital y gran cantidad de las que están en esta categoría no cumplen 8 horas por lo tanto reciben menos”.



El último aumento salarial que logró el personal doméstico rigió entre diciembre y abril últimos, y fue del 28%, abonado en tres cuotas. A esa suba se sumó un 3% adicional para "zonas desfavorables" que se aplicó desde enero de este año.



Por otro lado, también se debe zanjar el debate por el adicional por zona desfavorable, que actualmente se encuentra establecido en un 25% extra sobre los salarios mínimos de cada una de las categorías del sector.



Esta diferenciación aplica a todo el personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires .



Cabe recordar que el sector de las empleadas domésticas es uno de los más precarizados de la economía, con tres de cada cuatro de ellas en la informalidad y sueldos mínimos por debajo de la Canasta Básica Alimentaria del INDEC.



La pandemia ha agravado notablemente la situación de las trabajadoras de casas de familia, ya que muchos empleadores despidieron a sus empleadas durante la cuarentena estricta el 2020. A ello se suma el riesgo de la exposición al Covid-19 por trabajar en más de una vivienda.