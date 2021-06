Pide testigos del accidente en que murió su hija: pintarán una estrella amarilla

Pido a la gente que haya pasado por el lugar ese día y haya visto el accidente, por mínimo que sea lo que haya visto, que atestigüen, por favor.

Pide que se coloque un semáforo en el lugar del hecho

Pintarán una estrella amarilla

La joven fue estabilizada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Martín, pero lamentablemente,Celina Pabón, su mamá, en diálogo con, recordó: "Mi hija salía de trabajar de San Benito, era cuidadora y estudiante de enfermería de la UADER y sufrió un accidente entre las 14 y las 15 del pasado 20 de enero. Sergio Gabriel Rivero la atropelló y con el tráiler que llevaba la arrastró, produciendo chispas, se volcó la nafta de la moto y Mercedes se quemó.".Mencionó que; si en la pericia dice que paró y luego avanzó, es por algún motivo, seguro ha debido ser por alguna seña que le haya hecho Rivero para que avance".Luego del grave hecho "El 7 de febrero falleció a raíz de una falla multiorgánica. En la pericia dice que ella muere por esa causa, que el de la camioneta no tuvo la culpa porque no hubo fractura o golpe y que no tuvo raspaduras. Un médico me informó que con toda la atención que le dieron a raíz de sus quemaduras, si tuvo raspaduras se la sacaron al hacerle el tratamiento para esas quemaduras.", entiende la mamá de la joven fallecida.(Celina Elisa Pabón) o por los contactos que allí se brindan", indicó.A Rivero, quien se conducía en una camioneta Ford Ranger y que es oriundo de Concepción del Uruguay, lo acompañaba una mujer de profesión enfermera."Al otro día del accidente de mi hija, ocurrió otro hecho con una moto y otros autos., para que no vuelva a haber un hecho trágico", hizo hincapié la mujer.. "Lamentablemente", dijo la mujer visiblemente emocionada. Además, puntualizó, buscan que "esa estrella amarilla sirva de precaución, que la gente que conduce con excesiva velocidad sepan que si bien el lugar en que ocurrió el hecho es ruta nacional, cuando llegan a zona urbanizada deben disminuir la velocidad que llevan".¿Por qué lo hizo con mi hija? No me gusta que la ensucien diciendo que ella conducía mal. Ella lo hacía bien, tenía precaución, por eso paró", dijo Celina Pabón en un mensaje dirigido al conductor de la camioneta Ford Ranger que protagonizó, al igual que la chica fallecida, ese