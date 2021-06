Sputnik producción argentina: "Antes de fin de mes estarían las primeras dosis"

La producción en Argentina

Hacia la inmunidad

Además, consideró que "es cuestión de tiempo" para que Europa apruebe la vacuna., señaló Figueiras y resaltó que "la industria farmacéutica mundial demostró estar a la altura de la circunstancia".En diálogo con, sostuvo que"La vacuna demostró su eficiencia y es cuestión de tiempo", reiteró.Por otra parte, señaló queEl presidente de Richmond confirmó que latiene capacidad para realizar la formulación, filtrado y envasado de hasta 500 mil dosis de la vacuna Sputnik V por semana, "unos 2 millones por mes", siempre sujeto a la cantidad del principio activo que se envíe desde Rusia."Si todo sale bien la producción comienza la semana que viene; en este momento están fermentando en Moscú el principio activo del componente 1 de la vacuna y en cuanto terminen lo mandan para acá", expresó Figueiras y dijo que "para antes de fin de mes podríamos tener las primeras dosis en la calle".El empresario aclaró que "siempre está la posibilidad, en un proceso tan complicado como éste que algo surja que demore el trámite", pero destacó: "Esperamos que no haya ningún inconveniente".En cuanto a la vacuna de(Estados Unidos), apuntó que "las cosas empiezan y se van transformando día a día" y opinó que "algún día se sabrá bien por qué no tenemos aún esa vacuna".Figueras se mostró esperanzado en que "a partir de ahora, con la llegada de vacunas, vamos a avanzar más rápido hacia la inmunidad de rebaño que todos deseamos".Si bien aún hay muchos estudios por delante, por ejemplo, saber bien cuánto "dura la cobertura de la vacuna", el presidente de Richmond no descartó que se pueda implementar "una vacunación anual (contra el coronavirus), después de la pandemia".Por último, precisó que la relación de Richmond con el Centro Gamaleya de Rusia, que desarrolló la Sputnik V arrancó "mucho antes que el Gobierno argentino empezara a pensar en Rusia como proveedor de vacunas contra el Covid"."Nosotros llegamos a través de nuestros socios en la India Hetero Labs Limited al Fondo de Inversión Rusa (RDIF) y el acuerdo es con ellos", aseguró.El memorándum de entendimiento entre Richmond y el RDIF para comenzar a producir la Sputnik V en Argentina fue firmado en febrero pasado y el 20 de abril se anunció el acuerdo definitivo.