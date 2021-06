Argentina superó las 17,6 millones de dosis de vacunas recibidas

La Argentina superó los 17,6 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia, con la llegada esta mañana de una partida de más de 2,1 millones de dosis de AstraZeneca, producidas en forma conjunta con México.



El vuelo AC7326 de Air Canada procedente de Toronto aterrizó esta mañana en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 6.45 con una carga en sus bodegas de 2.148.600 dosis que fue recibida en la estación aérea por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Salud Carla Vizzotti.



La aeronave, un Boeing 787-9 Dreamliner, había partido anoche desde el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, luego que la carga fuera transportada por vía terrestre, en camión, desde la ciudad de Ohio, en los Estados Unidos.



"Es un momento muy importante; es el embarque más grande que hemos recibido, con 2.148.600 dosis", dijo Cafiero apenas arribado el vuelo.



Destacó en este marco "con orgullo" que las vacunas AstraZeneca que hoy llegaron al país tienen componente argentino, que así figura en sus etiquetas.



"Estamos recibiendo estas vacunas que tienen en su etiqueta que una parte está fabricada en la Argentina. Eso nos llena de orgullo, los tecnólogos, los trabajadores y trabajadoras de la ciencia que tanto le aportan a nuestro país, están impresas en ese sello y eso para nosotros es muy importante", dijo Cafiero.



En cuanto a los próximos arribos de vacunas, indicó que "se empezó a destrabar el contrato con AstraZeneca y Oxford", cuestión que calificó como esencial para poder "fortalecer el plan de vacunación" que lleva adelante el Gobierno nacional y que representa la campaña de inoculación "más grande que se ha llevado a cabo en el país".



Por su parte, Vizzotti aseguró que están "trabajando" desde el Gobierno nacional para "completar todos los esquemas de vacunación de las personas que lo iniciaron" y, en ese sentido, mencionó, por ejemplo, que llegarán segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V.



"El escenario que tenemos es un horizonte temporal con una escalada de vacunación muy importante, casi 3 millones la semana pasada distribuidos y otros 3 millones como mínimo que recibimos esta semana", precisó Vizzotti.



Agregó que, con este flujo de vacunas importante que se ha generado en los últimos días con la llegada de mayor cantidad de dosis, podrán "vacunar a los 15 millones de personas que tienen riesgo de fallecer".



Dijo además que el avance en el plan de vacunación "va a depender de la llegada concreta de vacunas", dijo que "las provincias están preparadas" para recibirlas, y adelantó que este miércoles habrá una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, de la que surgirán las recomendaciones de cómo se continuará con la vacunación objetivo".



Horas después, en declaraciones televisivas, la ministra dijo que "la primera dosis de la Sputnik no se vence a los tres meses", ya que la inoculación inicial "tiene la eficacia del esquema completo" de otras vacunas.



Aclaró que la Unión Europea no aprueba la Sputnik "porque quizá requiera alguna presentación especial o reformular algún formato", aunque dijo que "entre junio y julio" habría novedades "positivas" al respecto.



Sobre la vacuna de Pfizer sostuvo que "recomendamos no esperar la vacuna de Pfizer en este contexto".



También aseveró, por el canal TN, que "una cosa es hacer campaña y otra decir algo de una magnitud como lo que dijo Bullrich", acerca de la jefa del PRO que denunció supuestos "retornos" como condición para comprar la vacuna de ese laboratorio.



"Lo que dijo podía impactar en la negociación con Pfizer", alertó la ministra.



Vizzotti sostuvo además que "no sabía" de las vacunaciones supuestamente privilegiadas para algunas personas.



La ministra había anunciado ayer en una conferencia de prensa, que el Gobierno nacional se encuentra "trabajando en un (nuevo) contrato con Sinopharm" para recibir entre junio y julio 6 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus producidas por ese laboratorio chino, al tiempo que destacó el avance del diálogo con Cuba por las vacunas que desarrollan científicos de la isla.



"De AstraZeneca tenemos pendiente el cupo de mayo, 900 mil dosis que esta semana nos van a decir cuándo llegan en función de los vuelos y las entregas programadas", remarcó.



En ese marco, la funcionaria nacional añadió: "Hemos recibido ya 843 mil de ese compromiso y todo eso va a completar 3.960.000 dosis y tenemos para el cupo de junio de este contrato 3 millones y medio de dosis que empezarían a llegar a partir de junio, necesitaríamos recibir esa información en función de la liberación de los lotes y los aviones".



Agregó que también se está trabajando "para recibir esta semana vacunas desde Rusia".



Especificó que para esta semana se esperan "960 mil dosis de AstraZeneca, para el 14 de junio 1.352.000 dosis más y para antes que termine junio 2.200.000".



"Luego recibiremos dos millones y cuatro millones en junio y julio de Sinopharm y posteriormente las vacunas Sputnik, con la misma dinámica que venimos siguiendo hasta ahora, de ver cuántas vacunas se van liberando y vamos recibiendo", completó.



La ministra destacó por otra parte que la Argentina ya cuenta con "más de 9 millones de personas vacunadas" con una dosis y se manifestó confiada en que, con la llegada de nuevas vacunas esta semana, se pueda inmunizar "lo más rápido posible a la población", al tiempo que volvió a solicitar que se disminuya la circulación para reducir los contagios de coronavirus.



La partida arribada esta mañana, es la mayor que se haya recibido, trasladadas en un solo vuelo, desde el inicio de la lucha contra el coronavirus con la campaña nacional de vacunación.



Con esta partida, la Argentina recibió hasta hoy 17.631.945 dosis de vacunas de distintos orígenes.



Las vacunas que llegaron esta mañana se suman a las 2.785.200 dosis que habían arribado la semana pasada entre las Sputnik V y las desarrolladas en conjunto por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que fueron adquiridas tanto por el mecanismo Covax de la OMS como en un acuerdo bilateral con la empresa farmacéutica británica.



El Gobierno nacional completó en la última semana un trabajo récord en la distribución de 2.684.600 dosis a todas las jurisdicciones.



Hasta ayer a la tarde, de acuerdo con los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, habían sido distribuidas en todo el país 15.272.890 vacunas, de las cuales 12.119.901 ya fueron aplicadas: 9.449.517 personas recibieron la primera dosis y 2.776.053 ambas.



Del total de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación, 8.115.745 corresponden a Sputnik V (6.975.585 del componente 1 y 1.140.160 del componente 2); 4.000.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca - Covishield; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax y 2.292.200 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.