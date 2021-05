Pese a las restricciones hubo más de 500 fiestas clandestinas en Córdoba

La cuarentena estricta que decretó Alberto Fernández desde el 22 al 30 de mayo fue el "botón rojo" para intentar parar los contagios de coronavirus en el país. Sin embargo, no son pocos los que no lo respetaron, poniendo en riesgo a sus familias y al resto de la sociedad.



Según informó la Dirección General de Tecnología de la Información y Análisis Estadístico, entre el 22 a la 00.01 y hasta este domingo por la noche hubo 531 fiestas clandestinas desarticuladas en Córdoba.



En ese marco, realizaron 229 detenciones por incumplir el decreto nacional. En cuanto a multas, se hicieron 3.346, se controlaron 77.210 vehículos y hubo 39 traslados.



Caminera



Por su parte, la Policía Caminera reportó sus números durante el aislamiento de nueve días:



- 3107 personas retornadas.

- 1916 vehículos retornados.

- 6 personas aprehendidas.

- 3 vehículos secuestrados.



Cada vez más camas se destinan a pacientes con Covid-19

El titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, Juan Gras, dijo a Cadena 3 que los nosocomios cierran áreas de internación de otras patologías.



El también director del Hospital Italiano informó que actualmente Córdoba reporta un 90% de ocupación total de camas, de las cuales alrededor del 65% se destinan a pacientes que ingresaron con coronavirus.



"Una de las diferencias es que el período de tiempo de las otras patologías es más corto que los casos de Covid-19. Entonces no se desocupan estas últimas tan rápido y hay que poner más camas", señaló.



Gras subrayó que el nivel de ocupación de camas "es preocupante" y que actualmente los pacientes con coronavirus son los más numerosos que se presentan en las guardias. "Lo que vivimos el fin de semana fue una situación difícil", añadió.



El médico aclaró que la dificultad no es sólo una cuestión de camas física, sino de recursos humanos. "La capacidad del personal es finita, así que tampoco se puede aumentar mucho el número de camas", agregó.



Comentó que una de las posibilidades son las internaciones domiciliarias, aunque aseguró que también se complica porque hay una alta demanda de oxígeno para aquellos que lo necesitan.